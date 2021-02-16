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多米尼加宣布新冠疫苗接种计划

2021年02月16日09:06 | 来源：新华社
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　　新华社巴拿马城2月15日电（记者苏津）圣多明各消息：多米尼加政府15日宣布该国新冠疫苗接种计划，预计今年为全国约780万名18岁以上的民众接种。

　　多米尼加总统阿比纳德尔当天在记者会上说，该国将在2月底前获得首批新冠疫苗。副总统培尼亚表示，疫苗接种工作将在首批疫苗运抵后立即展开。

　　阿比纳德尔表示，多米尼加政府自去年就职伊始即展开获得新冠疫苗的相关工作，但在这场危机中，一些大国缺乏必要的同情心。按照协议本应到货的首批50万剂疫苗未能如期运抵，因此政府正在努力从其他渠道获取疫苗，包括同中国科兴公司签署疫苗采购合同，此外中国政府还将援助一批中国国药集团的疫苗。

　　根据计划，多米尼加将购买新冠疫苗，为全国70%的适龄人口接种。接种工作分三个阶段进行，第一阶段接种人数约150万，接种人群包括医护人员、60岁以上人员以及军警和教职人员；第二阶段接种人数约120万，为50岁至59岁人群；第三阶段接种人数约510万，在18岁至49岁人群中展开。

　　据多米尼加卫生部15日公布的数据，该国目前累计新冠确诊病例230563例，累计死亡病例2959例。

(责编：崔越、刘洁妍)

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