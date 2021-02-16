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变异病毒蔓延 意大利再度推迟滑雪场开业

2021年02月16日09:04 | 来源：新华网
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　　意大利滑雪场经营者翘首以盼15日迎来入冬以来的首次开门营业，无奈希望再次落空。因担忧变异新冠病毒蔓延，意大利政府14日宣布滑雪场保持关闭至3月5日。

　　意大利政府原定允许滑雪场15日起开放，但卫生部长罗伯托·斯佩兰扎14日签署政令，禁止滑雪场3月5日以前开门营业。出于防疫需要，意大利已数次推迟滑雪场开放时间。

　　意大利卫生部14日在声明中说，近期意大利新增新冠确诊病例中，17.8%感染最早在英国发现的变异新冠病毒；因担忧变异新冠病毒蔓延，法国和德国对滑雪业界采取类似防疫限制措施。

　　滑雪及周边服务业是意大利冬季旅游业重要收入来源，遭疫情重创。

　　意大利冬季运动联合会主席弗拉维奥·罗达批评政府突然延长滑雪场停业时间，说滑雪场运营商为开业投入不少资金，准备雪道、雇用人员、协调旅馆。“大量资金已经投入，而我们再次遭受重创。”

　　意大利总理马里奥·德拉吉领导的新政府承诺尽快补偿滑雪场运营商的经济损失。

　　意大利新冠死亡病例迄今累计超过9.3万例，是欧洲新冠病亡人数第二多的国家，仅次于英国。意卫生部14日通报，意大利过去24小时新增确诊病例1.1万例。

　　意卫生部13日发布政令，要求所有从奥地利入境意大利的旅客做核酸检测并自我隔离。奥地利是意大利北部邻国，国内报告最先在南非发现的变异新冠病毒。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：崔越、刘洁妍)

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