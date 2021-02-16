日本政府定于本周开始新冠疫苗接种，然而保存和运输疫苗所需的干冰即固态二氧化碳的产能快速提升面临挑战。

日本共同社15日援引一名不愿公开姓名的大型干冰生产商主管的话报道，不应让干冰短缺妨碍疫苗接种推广，但他“不确定推广接种疫苗时需要多少”干冰。

日本厚生劳动省14日批准使用美国辉瑞制药有限公司和德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗。日本大约2万名医护人员定于17日率先接种这款疫苗。依照日本媒体说法，这款疫苗必须在大约零下75摄氏度的超低温条件下储存，因此需要大量超低温冰柜和干冰。日本政府已向相关生产厂家提出增产要求。

但是，干冰增产面临诸多挑战。一方面，近年来由于碳酸饮料厂家生产需求不断上涨，日本干冰生产商越来越难以获得生产干冰所需的液态二氧化碳，而作为原料供应商的炼油企业为减少二氧化碳排放改进炼油工艺，致使原料供应日趋紧张。为此，干冰企业近年纷纷建新厂，自己生产液态二氧化碳，但是没有预料到干冰需求会在疫情期间陡增，部分厂家担心自己产能有限。

另一方面，为确保疫苗储存效果，保存疫苗所用的干冰外形为球状颗粒，异于常见的干冰块，因此需要由专门机器生产。

另外，往年夏季才是干冰需求旺季，如今“旺季”提前，令干冰厂商措手不及。

一名干冰企业代表说：“许多因素存在不确定性……不管怎样，我们将好好协调。”

据《日刊工业新闻》报道，鉴于干冰能保障疫苗储存的期限较短，为避免疫苗运到接种现场时过期失效，日本政府打算在3月底前将3370台超低温冰柜运至医疗机构，在夏季之前确保供应1万台超低温冰柜。（完）（王鑫方）【新华社微特稿】

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