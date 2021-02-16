以色列和塞浦路斯14日宣布达成协议，相互允许已接种新冠疫苗的公民在两国间自由流动，无需隔离。

以色列本月早些时候和希腊达成类似协议。地中海沿岸国家希望以此重启遭受新冠疫情冲击的旅游业。

塞浦路斯总统尼科斯·阿纳斯塔夏季斯当天在耶路撒冷先后会见以色列总统鲁文·里夫林和总理本雅明·内塔尼亚胡。里夫林告诉媒体记者，双方原则上达成协议。

阿纳斯塔夏季斯与内塔尼亚胡会晤后发表声明，宣布4月1日起已接种新冠疫苗的以色列公民前往塞浦路斯将不再需要接受聚合酶链式反应(PCR)检测、即核酸检测，也无需在入境后隔离。“恢复不受限制的自由流动对依赖旅游业的塞浦路斯而言至关重要。”

内塔尼亚胡说，这份协议“为（两国）不久的将来重启旅游业提供了可能”。

以色列人口大约900万，累计确诊新冠病例超过72万例，累计死亡病例超过5300例。以色列本月7日结束第三次全国范围“封城”，解除部分防疫限制措施，包括取消对民众活动距离的限制、开放露天自然保护区和国家公园、开放部分商业场所。

法新社报道，截至14日，以色列机场出入境旅行仍限于“特殊情况”，如滞留海外的以色列公民回国和基于“人道主义与个人需要”的公民出境。这类出入境需要事先得到批准。

以色列内阁14日决定，上调每日入境旅客人数上限至2000人，这些人员抵达后需要在政府指定的酒店隔离。

以色列正在大力推进接种美国辉瑞制药有限公司和德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗，迄今大约380万人接种了两剂中的第一剂，240万人完成第二剂接种。以色列希望最迟3月底完成16岁以上人群的疫苗接种。

塞浦路斯也在谨慎放宽防疫措施。去年圣诞节过后，塞浦路斯确诊病例激增，单日新增病例去年年底一度超过900例。经过严格防疫，近期单日新增病例基本维持在略高于100例。（陈立希）（新华社专特稿）

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