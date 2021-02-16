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世贸组织迎来首位非洲籍总干事

2021年02月16日06:34 | 来源：新华网
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新华社日内瓦2月15日电（记者凌馨）在世界贸易组织15日举行的总理事会特别会议上，世贸组织全体成员一致同意，任命尼日利亚经济学家恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉为新任总干事。

世贸组织在当天发布的新闻公报中表示，世贸组织成员“创造了历史”，奥孔乔-伊韦阿拉将成为首个执掌该组织的女性总干事和首位非洲籍总干事，她的任期将从今年3月1日持续至2025年8月31日。

奥孔乔-伊韦阿拉在线上会议上对自己当选世贸组织总干事表示荣幸。她表示，为了从新冠疫情带来的破坏中完全和迅速恢复，一个强大的世贸组织至关重要，她期待与各成员一起制定和实施应对政策，让经济恢复运转。“我们的组织面临诸多挑战，但一起努力，我们将让世贸组织更强大、更灵活、更好地适应当今现实的需要。”

世贸组织总理事会主席戴维·沃克代表总理事会向奥孔乔-伊韦阿拉表示“最热烈的祝贺”。他强调，这是世贸组织“至关重要的时刻”，相信所有成员将与总干事一起开展建设性工作，共同塑造世贸组织的未来。

中国常驻世贸组织代表李成钢表示，在世贸组织处于关键时刻、需要尽快取得成果的今天，这一任命“非常及时”。世贸组织全体成员做出的共同决定不仅展现了对新任总干事的信任，也表明了“对我们共同相信和维护的多边贸易体系的信任”。

李成钢说，作为一个稳定、非歧视性、以规则为基础的多边贸易体系的贡献者和受益者，中国坚信互利共赢的贸易将是帮助摆脱当前困境、尽快实现经济复苏的关键工具。

奥孔乔-伊韦阿拉现年66岁，曾在世界银行工作25年，担任过常务副行长。她还担任过尼日利亚财政部长和外交部长，并曾任全球疫苗免疫联盟董事会主席。

世贸组织第六任总干事阿泽维多去年8月31日离任，提前一年结束任期。新任总干事遴选程序于去年6月8日启动，共有8位候选人获得正式提名。去年10月28日，世贸组织总干事遴选“三人小组”宣布奥孔乔-伊韦阿拉为新任总干事唯一推荐人选。

(责编：岳弘彬)

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