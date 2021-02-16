本报驻巴西记者 吴 杰

一辆儿童自行车的车把被装饰成两个牛角，车把中间部位是一个硕大的牛头造型，戴着中式发财帽；一辆小轮自行车的上部横卧着五彩斑斓的彩牛，前后轮的支撑轴被彩纸装点成牛腿；还有一辆自行车被装饰成老黄牛造型的节庆巡游花车，两侧是“福”字、中国国旗和“哥中友谊长存”字幅……这是日前举行的“欢乐春节”哥伦比亚自行车牛年生肖装饰大赛场景。

不到3岁的胡安是装饰大赛年龄最小的参与者之一。他在奶奶的指点下一笔一笔地画出牛的眼睛，还把彩色的纸条贴成小牛的嘴巴、眉毛和尾巴，固定在他的小童车上。胡安对他自己的作品非常满意：“我要带着这个中国式小牛去参加比赛。”

另一位参赛者阿丽娜是一位“中国媳妇”，在中国度过的蜜月给她留下了美好记忆。阿丽娜用布料、绒线、纸板等材料，将中国国旗、熊猫等元素融入自行车设计中。她说：“尽管哥中两国相距遥远，存在文化差异，但是我喜欢中国，喜欢中国人重视家庭和彼此尊重的生活方式。祝大家牛年春节快乐！”

本次大赛活动由近日正式挂牌成立的“汉语桥”俱乐部波哥大站承办。据哥伦比亚外长布鲁姆介绍，哥伦比亚“汉语桥”俱乐部汇集了历届获奖及参赛选手，汇聚了大批赴华留学生及学者，为深化两国文化艺术交流做出了贡献，“为哥伦比亚人民打开了一扇从不同角度了解中国的窗口”。

负责运营的哥中友协主席普亚那表示，目前“汉语桥”俱乐部波哥大站已经陆续编辑出版了《中国之友》杂志、举办了大学中国文化周，创办了《中国道路》多媒体期刊，并积极协办云端游览等多媒体活动，努力为哥伦比亚民众提供更多了解中国、认知中国文化的机会。“骑自行车是哥伦比亚的一项国民运动。每到节假日，政府会封闭一部分道路供市民骑车锻炼。因此，自行车牛年生肖装饰大赛受到大家的广泛关注。”

（本报里约热内卢2月15日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月16日 03 版）

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