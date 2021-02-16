本报记者 颜 欢

2月9日，中国—中东欧国家领导人峰会以视频方式举行。希腊驻华大使乔治·伊利奥普洛斯接受本报记者采访时表示，中国—中东欧国家领导人峰会富有成果。当今世界经济相互依存度高，应对疫情及相关挑战需要共同决策和相互理解。

“全球合作的重要性在疫情中更加凸显。”伊利奥普洛斯说，只有在公共卫生、经济等各领域广泛合作，才能抵御疫情带来的严重冲击。“不仅是疫情本身，疫情给经济、贸易、投资等带来的困境，都需要通过多边合作来解决。”

伊利奥普洛斯表示，作为欧盟成员国，希腊在欧洲一体化以及欧盟政治议题方面具有丰富经验，这些经验有益于中国—中东欧国家合作机制的发展和完善。在相关合作协商工作中，希腊可发挥积极作用。

随着疫苗接种的推广，疫情有望在欧洲逐渐得到控制。伊利奥普洛斯告诉记者，他曾多次向希腊媒体介绍中国疫情防控经验。他说，面对疫情，希中两国在医药供给、信息交换等方面开展了高效合作，两国在各种挑战面前充分展现了根植于两国民族文化基因中的坚韧不拔和团结互助精神。

“中国对希腊经济与市场投下了‘信任票’。”伊利奥普洛斯说，中远海运集团投资的比雷埃夫斯港是希腊近13年来最成功的外国投资项目之一，是希中双方优势互补、强强联合、互利共赢的成功范例，成为推动双方开展实质性合作和两国关系快速发展的重要动力。

伊利奥普洛斯强调，希腊与中国坚持以务实合作为导向，有广阔的合作天地。“2021年中希文化和旅游年”开幕，为两国搭建舞台，相互展示深厚的文化底蕴和丰富的旅游资源。北京冬季奥运会筹备工作进入冲刺阶段，今年秋季在希腊奥林匹亚将举行奥林匹克圣火点燃活动，中希将会进行更密切的文化互动交流。希腊优质的农产品可以满足中国高质量发展和消费升级的需求，形成优势互补。此外，两国在教育、创新研究、创意产业、影视制作等领域的合作也大有可为。

伊利奥普洛斯表示，他对中国—中东欧国家合作和希中双边合作的未来充满信心。“希腊期待与中国建立更紧密、更牢固的联系，期待在更多领域合作共赢。借此机会，祝福中国人民牛年大吉，冀望希中两国传统友谊续写新佳话！”

《 人民日报 》（ 2021年02月16日 03 版）

(责编：岳弘彬)