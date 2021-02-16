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世贸组织任命新任总干事 商务部表态了

2021年02月16日00:12 | 来源：新华社
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　　新华社北京2月15日电（记者于佳欣）世贸组织于日内瓦时间2月15日任命新任总干事恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉，中国商务部北京时间15日晚表示，中方对她担任世贸组织总干事充满信心，并期待她履新后，促进世贸组织尽快恢复正常功能，推动必要改革。

　　在世界贸易组织15日举行的总理事会特别会议上，世贸组织全部成员一致同意，任命尼日利亚经济学家恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉为新任总干事。世贸组织在当天新闻公报中表示，她的任期将从今年的3月1日持续至2025年8月31日。

　　商务部世贸司负责人表示，中方祝贺奥孔乔-伊韦阿拉博士担任世贸组织新任总干事。奥孔乔-伊韦阿拉博士长期从事发展中国家减贫和全球疫苗健康领域工作，拥有丰富的国际组织管理经验。她是世贸组织首位来自非洲大陆的总干事，也是首位女性总干事，是众望所归。

　　这位负责人表示，当前，新冠肺炎疫情蔓延态势尚未缓解，多边贸易体制面临重大挑战。中方对她担任世贸组织总干事充满信心。中方期待她履新之后，促进世贸组织尽快恢复正常功能，推动世贸组织在抗疫合作、经济复苏方面发挥更大作用，推动世贸组织第12届部长级会议取得积极成果，推进世贸组织必要改革，维护和增强多边贸易体制的权威性和有效性。

　　今年是中国加入世贸组织20周年。这位负责人说，中国正在加快构建新发展格局，将为世界提供更多机遇。作为负责任的发展中大国，中方将坚定支持多边贸易体制，积极参与世贸组织改革，以实际行动支持总干事开展工作，让世贸组织为完善全球治理体系和增进世界人民福祉作出更大贡献。

(责编：岳弘彬)

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