新华社北京2月15日电 综合新华社驻外记者报道：农历牛年春节来临之际，连日来，在一些欧美国家的我驻外人员、华侨华人、留学生纷纷举办线上音乐会、春节晚会等联欢活动，共庆新春佳节。

“2021春之声—中美青年云端音乐会”由中国驻美国使领馆邀请中美艺术院校共同举办，通过驻美使馆社交媒体和中国环球电视网等平台向中美观众播出，拉开“与中国大使馆一起庆牛年”欢乐春节系列活动序幕。中国驻美大使崔天凯在开幕辞中向中美两国人民送上美好新春祝福，并表示，面对全球共同挑战，人类唯有团结一致、携手应对，才能创造更美好未来。

中国驻瑞士大使馆、驻苏黎世总领事馆携手旅瑞华侨华人、留学生和中资机构员工，共同举办全瑞云端春节联欢晚会。驻瑞士大使王世廷在致辞中祝广大旅瑞同胞牛年大吉、和顺致祥，祝伟大祖国再创辉煌！晚会气氛热烈，高潮迭起，为旅瑞侨胞带来欢乐祥和，得到侨胞一致赞扬。

中国驻白俄罗斯大使馆和中国留白学生联合会共同举办“友谊之春”线上春节联欢晚会，留学生以诗朗诵、歌曲演唱、民族乐器表演、合唱等方式表达对祖国的新年祝福。中国驻白俄罗斯大使谢小用向同学及其远在祖国的家人们致以新春问候。白俄罗斯中资企业商会也举办了线上新春联欢会。

全法国中国学者学生联合会2021年“牛云百福”春晚在线上举行。中法学子自编自演，现代歌舞、歌曲联唱、相声、乐器演奏及大合唱等节目把大家的思绪带回家乡，带到祖国亲人身边。法国前总理、法国政府中国事务特别代表拉法兰发来祝福视频，祝愿欧中友谊长存、法中合作健康发展。

在全瑞典中国学生学者网络春节联欢会暨斯德哥尔摩学生学者春晚上，留瑞中国学生学者自编自导抗疫歌曲、相声、舞台剧、舞蹈、昆曲等丰富多彩的节目，展现中国学生学者的精神风貌，传递出他们浓郁的思乡情愫。

英国曼彻斯特地区中国留学生举办线上春晚，舞蹈、乐器演奏、相声、诗朗诵等节目展现在英中国留学生对祖国的思恋，也让外国友人感受到中国文化的博大精深。

德国各地中国学生学者联合会联合举办线上春晚，歌曲、舞蹈、快板等22个节目由留德中国学子历时两个月准备完成。留学生们欣赏交流，共庆新春佳节。

比利时中国学生学者春节联欢晚会登陆社交媒体平台，来自比利时6所大学和4所音乐学院的中国留学生表演的独唱、合唱、诗朗诵等精彩节目受到观众热烈欢迎。

英国北爱尔兰奥斯特大学孔子学院举办精彩“云上春晚”，向北爱尔兰民众献上新春祝福。南京小红花艺术团以歌舞展示了中国传统皮影戏、乐器和书画技艺；河南嵩山少林武术职业学院则献上禅拳、象形拳、太极及少林十八般兵器表演，展示中华武术魅力。

中国铁建国际集团美洲区域公司员工录制“相亲相爱一家人春节联欢晚会”，与同事和家人云上共庆佳节。宿舍里的魔术表演、办公桌旁的单簧管吹奏、两个人的篮球比赛、三个人的诗朗诵、总部人员的大合唱，节目精彩纷呈；父母殷殷嘱托、妻子款款问候、孩子的小快板绘声绘色，家人通过视频向海外亲人送祝福。（参与记者：苏津、张代蕾、梁希之、和苗、魏忠杰、李佳、张毅荣、潘革平、唐霁、聂晓阳、宫若涵）

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