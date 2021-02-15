新华社华盛顿2月14日电（记者谭晶晶）多名世界卫生组织专家及相关研究人员驳斥美国《纽约时报》，认为该报“故意歪曲”“断章取义”，所谓“中方拒绝分享可能让世界更加了解新冠疫情起源的原始数据”的报道与他们在中国的经历不符。

《纽约时报》12日刊文，声称援引近期赴武汉的世卫组织独立调查专家“说法”，称中国继续拒绝公布有关新冠疫情暴发初期的信息，这使他们很难发现重要线索以遏制未来这类疾病暴发。

对此，《纽约时报》报道中援引的专家、总部设在美国的非营利性研究机构生态健康联盟主席、动物学家彼得·达萨克在社交媒体推特上表示：“这不是我在世卫组织任务中的经历。作为动物及环境工作组的负责人，我感到中国同行们值得信任，感受到他们的坦率。我们的确获得了关键的新数据，也增加了有关病毒传播途径的了解。”

另一名出现在《纽约时报》报道中的世卫专家、丹麦哥本哈根大学教授塞娅·菲舍尔在推特上转发达萨克的推文说：“这也不是我在流行病学小组的经历……我们说的话被故意歪曲，这为重要的科学工作蒙上阴影。”她还表示，要建立信任必须要忠于事实。“请停止这种关于‘无法获得原始数据’的负面说法！”

达萨克在菲舍尔的评论后回复道：“听听！我们花时间向记者解释了我们在中国长达一个月疲惫工作中的关键发现，而我们的同事所说的话却被断章取义，用来捏造在我们工作开始前就已设定好的报道，令人失望。《纽约时报》，你真无耻！”

生态健康联盟中国和东南亚科学与政策顾问、流行病学家休姆·菲尔德在推特上表示：“合作就是相互信任和尊重，如果做不到这些，没有人愿意与你分享信息。作为研究新发传染病的科学家，我们迫切需要抛弃政治废话。”

世卫组织派出的国际专家组于1月14日抵达武汉，与中方专家组成联合专家组，共同开展新冠病毒全球溯源中国部分工作。世卫组织总干事谭德塞2月12日表示，新冠病毒溯源国际专家组已完成全球病毒溯源中国部分的工作，报告的最终详细版本将于未来几周内公布。

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