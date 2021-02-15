本报驻泰国记者 孙广勇

沿着贯穿老挝南北的13号国道一路向南，就到了沙湾拿吉省。进入塔潘通县后，汽车驶上笔直的双向四车道公路，刚刚铺就的沥青路面平整宽阔。当地司机威猜说：“以前这条路是红土路，到处坑坑洼洼，遇上雨季有些路段根本走不了。新路开通后方便多了。感谢中国企业的帮助！”

日前，由中国北方工业有限公司承建的老挝沙湾拿吉省道路升级工程项目如期竣工。项目全长88公里，途经松孔县、塔潘通县、东兰县3个县城。沙湾拿吉省省长山迪帕表示，公路极大缩短沙湾拿吉省至沙拉湾省的通行时间，交通条件得到极大改善，惠及当地43万余民众，村与村之间、村与城市之间的来往更加便利。

新建成的公路上，小客车、大巴车、大货车等来来往往，不时有农用车和摩托车沿着路肩驶过。“从2018年公路开工至今，沿路商铺、住宅数量增加了不少，通车后来往车辆明显增多。”塔潘通县交通局副局长努瓦说。

路边小店铺的店主奈恩感触很深，“以前遇到下雨，连摩托车都走不了。现在路修好了，店里的收入肯定会增加不少！”奈恩在县城工作的儿女们回家顺畅多了，每天都能赶着点儿到家吃晚饭，一家人的生活掀开了新篇章。看到道路畅通带来的商机，村民玛尼占买了一辆皮卡车准备跑运输，他说：“原来去县城需要3个小时，现在不足半小时就到了，非常方便。”

沙湾拿吉省是老挝南部重要的大米产区，也是咖啡、水果等经济作物的种植基地。沿路村子里，一些村民正忙着往大货车上装运稻谷。村民坎迈说：“每年两季水稻是家里最重要的收入来源，新路修通后，运输时间缩短，运费也降低了，家里能增加一些收入，现在正攒钱准备盖新房。”

根据老挝政府规划，道路建成通车后，将在当地推广经济作物种植。为帮助农户掌握更先进技术，北方工业有限公司援建了农业技术培训中心。努瓦介绍，县农业局为中心配备了专职技术人员，中国企业提供设备和种子，还有中方专家指导大米和蔬菜种植以及牲畜养殖。他说：“塔潘通县在农业生产、养殖、畜牧等方面具有优势，新公路建成后将方便农产品运输、人员往来，促进当地经济发展，未来塔潘通县将更加整洁、美丽和宜居。

山迪帕说：“老挝最大的经济开发区沙湾色诺经济特区也位于沙湾拿吉省，公路的建成将极大便利特区发展，尤其是商品和物资运输，我们欢迎更多中国企业到沙湾拿吉来。”

（本报曼谷2月14日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月15日 03 版）

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