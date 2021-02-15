本报驻意大利记者 叶 琦

在中国—中东欧国家领导人峰会举行之际，克罗地亚前总统斯捷潘·梅西奇接受本报记者专访表示，本次峰会的举行，是“击败新冠病毒路上的重要一步，向世界传递力量和信心”。

“我完全支持习近平主席在世界经济论坛‘达沃斯议程’对话会特别致辞中所说，世界上的问题错综复杂，解决问题的出路是维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体。中国—中东欧国家合作与共建‘一带一路’顺应多边主义潮流，对中国、中东欧国家以及现行国际体系的维系和未来发展至关重要，所有参与方均从中受益。”梅西奇表示。

梅西奇相信，中欧投资协定谈判的完成，为中国同中东欧国家加大相互开放、打造高质量互利合作提供制度性保障，这一协定有利于拉动欧盟和中东欧国家经济增长，促进欧洲一体化进程。

他强调，中东欧国家与中国合作，意义远远不止建了多少商品仓储，修了多少道路港口。随着时间发展，新的交通基础设施将为这些国家经济发展提供动力，吸引更多中国直接投资，推动中国—中东欧国家在工业和旅游业等领域开展更广泛合作。“我很高兴看到，中国—中东欧国家合作在遵循包括世贸组织规则在内的国际通行规则和欧盟法律法规基础上，推动全球治理体系朝着更加公正合理方向发展。”

在梅西奇看来，克罗地亚是中国在欧盟内的好朋友，两国关系正在高水平、全方位发展。疫情挑战下，以佩列沙茨大桥和塞尼风电项目为标志，两国在交通基础设施、能源等领域合作取得重大突破。“中国是世界经济发展的重要引擎，加强对华合作是克罗地亚发展的重要契机。通过参与中国—中东欧国家合作与共建‘一带一路’，对接本国发展战略，克罗地亚将迎来更多发展机遇。”

“克罗地亚珍视同中国的友谊，民心相通意味着巨大的商机和合作潜力。越来越多的中国游客来到克罗地亚，延长了克罗地亚的旅游季。”梅西奇希望，中国和中东欧国家继续加强对中国—中东欧国家合作机制建设投入，“在机制框架下开展合作，是后疫情时代推动经济复苏的重要组成部分。”

（本报罗马电）

《 人民日报 》（ 2021年02月15日 03 版）

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