本报驻波兰记者 于 洋

2020年，中国与匈牙利双边贸易额达116.9亿美元，同比增长14.4%，创历史新高，中国首次成为匈牙利第一大外资来源国。在世界经济遭受疫情严重冲击、国际市场持续低迷的情况下，这份成绩单引人关注。其中，中匈两国合作探索出的“双区联动”机制功不可没。

将内陆变为开放前沿

1月28日下午，一列满载家具、汽车配件和日用百货的中欧班列从江西赣州国际陆港发出，前往匈牙利等国。今年已5次通过中欧班列发货的江西大世界家居有限公司负责人胡道凤说：“以前赣州没有跨境电商通关通道，我们得去深圳申报出口。现在，家门口的赣州国际陆港就能实现通关，中欧班列直接将货物运到国外园区海外仓。”

新年伊始，本土跨境电商企业又迎来一个好消息：中国（赣州）跨境电子商务综合试验区将与匈牙利中欧商贸物流合作园区（简称中欧物流园）签署“双区联动”合作协议，未来3年将实现赣州至布达佩斯往返中欧班列合计1000列、进出口集装箱8.8万标箱目标。处于内陆的赣州为其特色产品打开了中东欧市场。

“赣州是重要的木材家具生产中心，一直面临着‘木材进来难、家具出去难’的两难问题。”赣州国际陆港管理委员会主任罗永锋说，在“双区联动”机制下，赣州与布达佩斯之间将运行中欧跨境电商班列，建设跨境电商数字口岸和数字园区，联手打造国际家具产业基地，将内陆变为开放前沿。

位于匈牙利的中欧物流园，集国家级境外经济贸易合作区、国家级跨境电商海外仓试点单位、国家级国际营销服务公共平台和中欧班列运营商于一体，可提供跨境电商、国际物流仓储、国际关务认证、国际营销等一站式、全链条、定制化配套服务，帮助中国企业快速打开中东欧市场。

2020年9月，中欧物流园与中国（临沂）跨境电子商务综合试验区（简称临沂综试区）率先实行“双区联动”合作，截至2020年底，“双区联动”机制为山东试点企业增加外贸进出口额432万欧元。按照约定，2021年，“双区联动”机制将助力赣州实现外贸进出口增量50亿元人民币，同比实现较大增长。

提升国际贸易附加值

在2020年中国品牌商品（中东欧）云推介展会上，来自山东临沂的柳编家具和工艺品引起中东欧参展商的浓厚兴趣。用处理过的柳条编成的家具，既符合欧洲日益增长的绿色家居需求，又带有浓厚的中国特色，很快成为展会热门展品。

为推广“临沭柳编”这一品牌，中欧物流园将品牌对接到匈牙利最大电商平台销售，同时在园区线下体验中心打造柳编全系列展售区。借助“齐鲁号”欧亚班列在布达佩斯至济南间的回程班列，选用灵活便捷的拼箱服务，降低物流成本。同时，中欧物流园组织欧洲当地设计师、手工业者与中国生产企业，共同研发适合中东欧文化风俗的特色产品，为国内产品出口中东欧打开新渠道。

受疫情影响，山东华盛农业药械有限责任公司海外订单一度低迷，至2020年三季度才实现由负转正。作为首批试点企业，该公司参与了“双区联动”机制。公司通过跨境电商出口海外仓模式，委托园区储存商品，再对当地销售订单第一时间作出响应，大大缩短商品到达国外客户手中的物流时间，提高了服务质量，客户反馈满意。公司财务总监刘建群说，除了物流、清关优势，园区还为企业提供了面向欧洲的展示平台，帮助商品在当地触网上线，利用中东欧地区电商平台巨头eMAG网站和园区线下渠道进行试单销售，获取更多订单。

“‘双区联动’机制的核心是配套服务。这也是国际贸易提升附加值的重要途径和方式。在‘双区联动’机制下，国内外贸易园区互为依托，良性互动，打通外贸进出口全链条各环节，实现国内外跨地域、跨试点平台资源整合，功能优势互补，以‘双区’促‘双驱’，实现‘1+1>2’的效果。”中国驻匈牙利大使馆经济商务参赞刘波说。

在常年从事中欧贸易的匈牙利商人戴梅尼看来，“双区联动”机制最大特点就是便利。“过去一年，无论中欧班列班次还是海外仓数量，都有了很大增长，售后服务也更加便利化，一些机械产品的维修和配件补给也更方便了。”

据统计，“双区联动”机制可为外贸企业节约50%以上的货运时间、约33%的物流成本以及10%以上的仓储费用。在这一机制下，临沂综试区首批7家企业实现了对欧出口同比增长超20%。此外，中欧物流园还整合了中东欧地区7国45家特色产品企业的53类产品线，即将启动与各综试区企业的代理销售合作，推动中东欧优质产品进入中国市场。

推动跨境电商发展

“双区联动”机制的关键是物流，打造多形式、多层次的物流系统和海外仓，是“双区联动”成功的重要因素。

1月26日，空中丝绸之路中匈航空货运枢纽共建项目签约仪式在郑州机场举行，河南航空货运发展有限公司与匈牙利中欧商贸物流合作园区签署战略合作协议，双方将与布达佩斯机场共建海外货站，实现“国货国运”。

按照协议，郑州机场将与中欧物流园开展全面战略合作，在布达佩斯建立海外货站，推动郑州至布达佩斯定期航班落地。国内以郑州机场为集散枢纽，欧洲以布达佩斯为集散枢纽，通过开通定期航班将郑州和布达佩斯作为各自的窗口实现联通，集成各个环节，面向客户提供一站式服务，实现跨境贸易货物在中欧之间的集散。

面对疫情挑战，跨境电商释放出巨大发展潜力，“跨境电商+中欧班列+海外仓”的贸易模式正成为中国货物出海新通道、外贸增长新引擎。

疫情防控期间，郑州机场率先开通首个直达匈牙利的定期货运航线郑州—布达佩斯航班，为匈牙利运输防疫物资600余吨。郑州机场与中欧物流园的合作，将搭建起中匈两国一条新的“空中丝绸之路”，实现货物在中东欧甚至欧洲全域物流的快速集散。

2021年，中匈两国进一步提升中欧班列和“空中丝绸之路”效率，推动开通赣州—布达佩斯、临沂—布达佩斯等中欧班列新路线，为“双区联动”提供更完备的配套服务。

匈牙利创新及科技部国务秘书莫绍齐·拉斯洛十分看好“双区联动”机制，认为这是匈中在共建“一带一路”框架下加强铁路设施联通、深化经贸务实合作的新通道、新领域和新尝试，将推动两国在跨境电商领域的全面合作，促进两国在商贸、物流、科技等领域的更紧密协作。

（本报华沙2月14日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月15日 03 版）

(责编：岳弘彬)