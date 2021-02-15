本报北京2月14日电 综合本报驻外记者和新华社记者报道：中国农历新年到来之际，一些国家政要和国际组织负责人等通过各种方式向中国人民、海外华侨华人送上新春祝福，表示希望在新的一年里同中国加强合作，携手同行。

埃塞俄比亚总统萨赫勒—沃克向中国国家主席习近平致新春贺函。萨赫勒—沃克在贺函中表示，中国牛年新春来临之际，我谨代表埃塞俄比亚政府和人民，并以我个人名义，向阁下、并通过您向中国政府和人民致以衷心的祝贺。衷心希望新的一年两国全面战略合作伙伴关系迈向更高台阶。衷心祝愿阁下和中国人民在新的一年取得更大进步，国家更加繁荣。

埃塞俄比亚总理阿比通过社交媒体向中国人民拜年，表示埃塞俄比亚政府将在牛年与中国在现有紧密双边关系基础上继续加强合作。

津巴布韦总统姆南加古瓦在哈拉雷向全体中国人民拜年，祝愿包括津中两国人民在内的全球各国人民在牛年身体健康、幸福快乐、繁荣成功。

马尔代夫总统萨利赫通过社交媒体祝贺中国春节。他说，牛年来临之际，祝中国朋友以及各地的华人新年快乐，在新的一年里兴旺发达，马中友好关系得到进一步加强。马尔代夫外长沙希德也在社交媒体上发布视频，祝贺中国春节。

基里巴斯总统马茂在参加中国大使馆举办的新春招待会时表示，牛寓意着力量、决心和勤奋，在当前充满挑战的形势下，这些品质尤为珍贵。他说，基中共克时艰，携手推动两国各领域交流合作取得丰硕成果，华侨华人和在基投资的中资企业为基经济社会发展作出重要贡献，期待继续加强同中国的合作。

阿根廷总统费尔南德斯在社交媒体上表示：“祝全体中国人、特别是为丰富我们文化作出贡献的在阿华侨华人新年快乐，希望牛年为大家带来富足的生活。”阿根廷外长索拉也在社交媒体上向中国人民致以新年祝福，希望所有人在牛年万事如意。

哥斯达黎加总统阿尔瓦拉多向哥华侨华人华裔协会致新春贺函，向全体华侨华人致以新春祝贺和美好祝福，希望能量满满的“牛劲”助力哥斯达黎加早日战胜疫情，恢复经济增长。

巴拿马总统科尔蒂索在社交媒体上向全体在巴华人拜年。他在贴出的一张红色贺卡上写道：“希望新的一年充满健康、幸福和繁荣，祝愿大家心想事成。”

多米尼加总统阿比纳德尔在祝贺中国春节时表示，勤劳的华侨华人为多米尼加社会经济发展作出无数贡献，祝他们牛年快乐。

马耳他总统维拉向中国人民和在马华侨华人致以诚挚新春问候，期待新一年马中合作得到进一步加强。

多米尼克总理斯凯里特向中国政府和人民致以新春的祝贺和诚挚的问候，祝愿中国人民幸福安康，国家繁荣昌盛。

特立尼达和多巴哥总理罗利向中国人民拜年，祝贺中国取得的发展成就及中国为世界所作积极贡献，祝愿新的一年特中两国增进互利共赢，双边关系更加强劲发展。

欧洲议会国际贸易委员会副主席扎赫拉迪尔向中国人民拜年，祝愿中国人民牛年吉祥、幸福安康，祝福中国更加繁荣富强。扎赫拉迪尔说，欧中关系对于全球稳定与繁荣至关重要，双方需要携手合作，共同开创美好未来。

俄中友好协会主席、俄国家杜马第一副主席梅利尼科夫发表声明，向中国人民致以新春祝福。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在社交媒体发布拜年视频，用中文向中国人民表达美好祝福。

伊朗议长卡利巴夫在贺电中祝愿中国人民幸福安康。他表示，伊中两国拥有加强各领域友好合作的共同意愿，伊朗议会支持两国巩固、加强全面战略伙伴关系的努力。伊朗外长扎里夫在社交媒体上发布视频，表达对中国人民的新春祝福，祝贺中国政府和人民在抗疫斗争和疫苗研发中取得令人瞩目的成就，相信中国人民的努力将带来更成功的一年。他表示，2021年是伊朗和中华人民共和国建交50周年，两国人民因携手抗疫加深的友谊，必将助力两国关系发展。

东帝汶独立革命阵线总书记阿尔卡蒂里向中国人民致以新春祝贺，对中方及时、有力的抗疫援助表示衷心感谢。他表示，独立革命阵线珍视同中国共产党的关系，祝贺中国共产党百年华诞，希望继续加强两党友好合作关系，推进东中两国关系发展。

哥伦比亚文化部长布伊特拉戈录制视频向中国人民拜年。布伊特拉戈表示，今年是哥伦比亚和中华人民共和国建交41周年，希望以文化交流为桥梁，使双方联系更加紧密。

联合国日内瓦办事处总干事瓦罗瓦娅、世界知识产权组织总干事邓鸿森、联合国训练和研究所执行主任赛斯、国际电信联盟秘书长赵厚麟等国际组织负责人在参加中国使团举行的线上春节文化活动时向中国人民拜年。

《 人民日报 》（ 2021年02月15日 03 版）

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