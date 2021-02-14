新华社北京2月14日电 13日至14日，应外交部和北京冬奥组委邀请，俄罗斯、法国、德国、意大利、挪威、瑞士、荷兰、奥地利、日本、韩国、印尼、马来西亚等30余国驻华使节或高级外交官赴张家口，考察体验北京2022年冬奥会张家口赛区。

国务委员兼外长王毅同使节们座谈并举行招待会。王毅表示，中国政府高度重视北京冬奥会筹办工作，习近平主席亲自关心指导，国际奥委会主席巴赫多次表达信心和支持。目前北京冬奥会已进入一周年倒计时，各项筹办工作有序推进。中方将同各方一道，秉持绿色、共享、开放、廉洁的理念，把北京冬奥会办成一届简约、安全、精彩的奥运盛会。中国人民诚挚邀请全世界朋友明年齐聚北京，共享这场冰雪盛事。热烈欢迎各国代表团参与北京冬奥会，中国一定会让各国运动健儿不虚此行。

河北省副省长、北京冬奥组委副主席徐建培，河北省副省长夏延军等介绍北京冬奥会筹备情况。

使节们饶有兴致地参访国家跳台滑雪中心“雪如意”等有关设施。他们表示，期待中国再次举办一届成功的奥运盛会，相信北京冬奥会将成为人类战胜疫情的里程碑。

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