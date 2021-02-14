新华社北京2月14日电 综合新华社驻外记者报道：中国农历牛年新春之际，我驻外使领馆举办各种形式活动，与驻在国各界人士、华侨华人、中资机构和留学生代表等同贺新春佳节，祝福祖国繁荣昌盛。

中国驻日本大使孔铉佑通过网络发表新春贺词说，今明两年是中日文化体育交流促进年，明年还将迎来中日邦交正常化50周年，中日关系迎来改善发展的新机遇。期待广大在日同胞继续为投身祖国建设、为中日友好作出新贡献。

中国驻以色列大使馆举行线上春节团拜会，中国驻以大使蔡润说，2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划开局之年，驻以使馆将同在以同胞携手努力，为中国的发展进步、为中以友好事业不断作出新的贡献。

中国驻塞尔维亚大使陈波在线上春节团拜会上说，2020年是中塞关系砥砺前行、取得丰硕成果的一年。两国风雨同舟，携手抗疫，务实合作不断深化，基础设施和投资项目有序推进。驻塞使馆将和在塞同胞一起，推动中塞关系再上新台阶。

中国驻阿尔巴尼亚大使周鼎在线上春节团拜活动中表示，过去一年，中阿关系保持稳定发展，两国同舟共济，共克时艰。中阿双方在贸易投资、抗疫等方面存在巨大合作潜力，将为中资企业和侨胞在阿事业发展提供更多机遇。

中国驻塞浦路斯大使馆举行首个“云开放日”以及“牛年闹新春”云春晚，中国驻塞大使刘彦涛说，在新冠疫情的特殊时期，两国政府和人民相互帮扶、携手前行，互信友好进一步深化，务实合作进一步拓展。

中国驻拉脱维亚大使馆举办线上新春招待会，中国驻拉大使梁建全说，2021年是中拉建交30周年，中方愿与拉方一道，秉持相互尊重、求同存异、互利共赢原则，保持各层级交往，不断增进了解和理解。

中国驻哥伦比亚大使馆举办线上春节团拜会，中国驻哥大使蓝虎回顾了中哥关系一年来取得的积极进展，表示这些进展与全体在哥中国公民分不开，在哥同胞是“俯首甘为孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛”的当代真实写照。

中国驻哥斯达黎加大使馆以线上线下相结合的方式举行春节招待会，中国驻哥大使汤恒说，两国战略伙伴关系获得长足发展，树立了不同规模、不同国情国家友好合作的典范。

中国驻苏丹大使馆举办线上新春招待会，中国驻苏大使马新民表示，过去一年，在苏中资机构员工、援苏医疗队队员、侨胞们打赢了疫情防控“守卫战”、复工复产“持久战”、中苏抗疫合作“攻坚战”、中苏务实合作“突围战”。驻苏丹使馆愿为中苏战略伙伴关系发展注入新动力，为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出新贡献。

中国驻博茨瓦纳大使馆与在博华侨华人团体共同举办团拜会。中国驻博大使赵彦博说，新一年里，大家要发扬中国传统的牛劲精神，同全国人民一起，心往一处想，劲往一处使，继续为中博友好关系发展和中国梦的实现作出更大贡献。

中国驻基里巴斯大使馆在塔拉瓦举行招待会，中国驻基大使唐松根感谢在基华侨华人为中基友谊和国内抗疫作出的贡献，希望他们继续积极推动中基合作和友好交流。唐松根还与基总统马茂共同为舞狮点睛，将现场气氛推向高潮。

中国驻孟买总领馆举行线上庆祝活动，中国驻孟买总领事唐国才在致辞中指出，中印友人共同庆祝新春佳节，是中印两大文明和传统文化包容互鉴、历久弥新、共克时艰的生动写照，总领馆愿与中印各界一道，推动两国交流增进互信。（参与记者：郭丹、尚昊、张亚东、石中玉、章亚东、高春雨、范小林、张保平、李德萍、马意翀、滕军伟、郝亚琳）

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