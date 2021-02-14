丹麦工业联合会大楼点亮“中国红”。张力摄

人民网哥本哈根2月14日电 （张力）除夕和大年初一夜晚，位于哥本哈根市中心地标性建筑——丹麦工业联合会办公大楼玻璃幕外墙连续3年点亮了“中国红”，中英文“欢乐春节”字样不停闪烁滚动，给这座童话王国的首都增添了浓浓的“年”味。许多民众都驻足观看，向中国人民表达新春的祝福。

丹麦工业联合会（DI）是丹麦王国最主要的工商贸行业组织，代表1万多家成员公司，致力于帮助这些公司不断提高商业竞争力、开拓国际市场，特别是全球范围内推广丹麦的绿色增长和可持续发展理念，在中丹两国友好尤其是经贸领域合作方面发挥着积极推动作用。丹麦是北欧地区唯一与中国建立全面战略伙伴关系的国家，十分重视发展对华经贸往来，每年都委托丹麦工业联合会作为组展机构组织大批丹麦工商企业赴华参加上海进口博览会。

这已经是哥本哈根中国文化中心自成立以来， 连续3年同丹麦工业联合会合作将其办公大楼在中国春节期间点亮“中国红”，让更多的丹麦民众了解中国文化，促进两国民心相通。

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