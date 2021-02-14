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日本东部海域7.3级强震导致受伤人数过百 部分新干线停运 

2021年02月14日11:41 | 来源：人民网-国际频道
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人民网东京2月14日电 （孙璐、李沐航）据日本国土交通省气象厅（简称“气象厅”）14日发布的最新数据显示，当地时间13日晚23时08分（北京时间22时08分）日本福岛东部海域发生的地震由最初报道的7.1级提升至7.3级，震源深度由60公里修改为55公里。气象厅在当地时间14日凌晨1时10分（北京时间0时10分）召开的记者会上表示，本次地震可能是2011年东日本大地震的余震，未来一周内震感较强的地区要警惕同等强度的地震。此外，日本政府已于13日晚在首相官邸的危机管理中心紧急设置官邸对策室。

据日本朝日电视台报道，受此次地震影响，截至当地时间14日上午8时30分（北京时间7时30分），福岛县、宫城县、茨城县等地共有115人在地震中受伤。

福岛县相马市常磐高速公路受地震引起的塌方导致部分道路损毁。日本朝日电视台视频截图

据报道，福岛县共有65人在此次地震中受伤，其中福岛县小野町一名69岁女性从楼梯上跌落受伤；相马市常磐高速公路受地震引起的塌方导致部分道路损毁，交通暂停。宫城县共41人受伤，其中居住在东松岛市一名80多岁女性在地震中从床上摔落导致足部骨折；盐釜市一栋居民楼的5层发生火灾，由于居民及时撤离并未有人员在火灾中受伤。栃木县、茨城县、千叶县、埼玉县共有9人在地震中受伤。

13日晚发生地震时，宫城县仙台市日本民众家中发生剧烈摇晃。日本朝日电视台视频截图

13日晚发生地震时，剧烈摇晃导致居住在福岛县郡山市的日本民众家中一片狼藉。日本朝日电视台视频截图

此次地震也导致东北地区约7万户、关东地区约85万户受到暂时停电影响。根据日本媒体的最新报道，东京电力福岛第一、第二核电站未发现异常。日本宫城县石卷市和女川町核能发电站在13日地震中紧急停止运作，进行安全检查，截至目前2所核电站也未发现异常。

地震发生时，导致福岛车站发生大量漏水。日本朝日电视台视频截图

此外，据JR东日本透露，受13日晚地震影响，东北新干线那须盐原至盛冈将在15日前全线停运进行设备检查和损害评估。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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