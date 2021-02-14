美国疾病控制和预防中心12日发布复课指南，建议中小学在严格实施防疫措施的前提下尽快重新开放。

这份复课指导意见针对12年级及以下基础教育系统，提出根据各学区新冠病毒传播程度采用虚拟授课、现场授课或两者结合的授课方式。

指南所提防疫措施包括勤洗手、保持社交距离和对学校设施消毒等，尤其强调戴口罩的重要性。指南同时指出，不应把教师接种新冠疫苗作为复课条件，但强烈建议各州优先考虑为教职工接种疫苗。

疾控中心先前针对复课条件提出不少类似措施，但这版指南相关措辞更强硬。虽然不具强制性，但是指南仍然建议严格执行所列指导意见。

疾控中心主任萝谢尔·瓦伦斯基在记者会上说：“我们相信，如果严格遵守我们提出的这些方针，将会遏制（新冠病毒）在学校传播。”

她说，在学校环境中，学生不是主要易感人群。“有证据表明，新冠病毒在教职工之间的传播比在学生与教职工、学生与学生之间的传播更常见。”

美国总统约瑟夫·拜登先前承诺，就任后100天内会让大部分8年级及以下学生重返课堂。他12日对疾控中心发布的复课指南给予肯定，说学校继续关闭可能引发许多问题，包括影响儿童心理健康。

另外，拜登说，学校需要更多资金，以达到疾控中心的复课要求。他呼吁国会迅速通过其政府提出的一揽子经济救助计划，向学校提供1300多亿美元复课资金。

拜登1月14日提出总额约1.9万亿美元的经济救助计划，以抗击美国国内日趋恶化的新冠疫情、推动经济复苏。依据这一计划，大约4000亿美元用于疫情防控，约1万亿美元用于向遭遇经济困难的美国家庭发放补助，约4400亿美元用于援助小型企业、州和地方政府。（安晓萌）（新华社专特稿）

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