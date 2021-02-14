美国白宫新闻秘书珍·普萨基12日说，总统约瑟夫·拜登打算在任内关闭古巴关塔那摩湾美国海军基地拘押中心，相关人员已经着手评估。

在白宫例行记者会上，记者提问“拜登是否会在任期结束前关闭关塔那摩监狱”，普萨基回答：“那无疑是我们的目标和打算。”

普萨基披露，政府大约3周前开展相关工作，国家安全委员会已经联合其他政府部门，“评估我们从上届政府接手的（监狱）现状”。

2001年“9·11”恐怖袭击后，时任共和党籍总统乔治·W·布什设立关塔那摩监狱，高峰期关押大约800名恐怖活动嫌疑人，但从未正式起诉他们。

这座军事监狱因被曝虐待在押人员而臭名昭著。

民主党人贝拉克·奥巴马任总统期间承诺关闭关塔那摩监狱，采取措施减少在押人员。共和党人唐纳德·特朗普2017年就任总统后推翻前任做法，保留监狱。

关塔那摩监狱目前关押大约40名恐怖活动嫌疑人，部分人自监狱设立之初一直受押至今。

国家安全委员会发言人埃米莉·霍恩告诉路透社记者，国安会正与国防部、国务院和司法部密切合作、评估关塔那摩监狱现状，“以推动关闭”这座监狱，同时就相关事宜与国会方面密切磋商。

路透社等媒体报道，拜登政府想要关闭关塔那摩监狱，将面临奥巴马任内遭遇的同样障碍，包括来自国会的阻力及法律等方面限制。

一些分析师告诉媒体，关闭监狱后如何安置在押恐怖活动嫌疑人是个难题，相关法律不允许把他们转移至美国境内监狱；新冠疫情也可能拖累关闭监狱的计划。

美国国防部长劳埃德·奥斯汀今年1月在国会出席其提名听证会时说，新政府寻求关闭关塔那摩监狱。7名共和党众议员随后发表联名信反对。一名众议员在社交媒体说，关塔那摩监狱恐怖活动嫌疑人获释后，可能成为极端组织眼中的“明星”，进而带来更大威胁。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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