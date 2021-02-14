人民网曼谷2月13日电 （记者孙广勇）2月11日，农历大年三十，中老铁路应急工程——万象至万象南项目，中老铁路最长桥梁——全长7.53公里的逢通特大桥工地彩旗招展，鼓乐喧天，架桥机横卧在该桥229#墩与230#台上。中铁五局中老铁路建设者正在为该桥的桥梁首架做精心准备。

11点58分，桥梁首架准备工作全部就绪。在老挝万象市副市长阿萨潘通、老中铁路有限公司总经理肖乾文、中国铁科院CRCC产品认证中心认证组专家的共同见证下，首片T梁被稳稳架在桥墩上。瞬间，鞭炮齐鸣，礼花绽放，建设者们难抑心中喜悦，或握手、或拥抱，施工现场成为了一片欢乐的海洋。

架桥队队长李建军激动地说：今年春节，虽然不能回国与家人团聚，但我们今天顺利通过了CRCC认证和首片T梁成功架设，可谓双喜临门。这是给我们最好的新年礼物！衷心祝愿伟大的祖国更加繁荣昌盛，祖国人民幸福安康！期待万象至万象南项目圆满实现与中老铁路磨（丁）万（象）段同步开通运营目标，让中老铁路早日造福老挝人民！

大年三十下午一点，老挝首都万象，中铁五局磨万铁路项目驻地。

午饭刚过，大家都纷纷忙碌起来，有的挂灯笼，有的贴春联，有的摆桌椅。食堂的大厨也开始忙活起来，为大家准备丰盛的年夜饭——坝坝宴。

办公楼前的空地上，大红的2021年新春联欢晚会背景板格外醒目。再过4个小时，一场由中老两国中老铁路建设者自编、自导、自演的春节联欢晚会将准时上演。数十名演职人员也在为呈现一场精彩纷呈的晚会而精心准备着。

下午5点整，项目经理周小霞热情洋溢的新年祝词正式拉开了年夜饭和联欢晚会的帷幕。

台下，觥筹交错，推杯换盏，互致新年祝福，每个人脸上都洋溢着灿烂的笑容。台上，老挝员工身着节日盛装，和着老挝传统音乐翩翩起舞，用他们优美的舞姿和甜美的笑容，向中国籍员工传递着最美好的新年祝愿。

随后，建设者们或唱歌、或跳舞、或朗诵、或武术，中间还穿插抽奖环节，使整台晚会精彩纷呈，高潮迭起。

晚会还通过网络直播形式，与远在国内的亲人互动，让他们一起分享大家的喜悦，并互致新春问候和祝愿。

老挝籍翻译维赛（音译）动情地说：中老铁路给了我宝贵的工作机会，把我培养成了一名真正的“铁路人”。我已经被老中公司正式录用，目前正在接受岗前培训。今天与中国同事一起过中国年，我感到非常高兴，这不仅让我更加深入了解优秀的中国文化，还增进了与中国同事的友谊。祝福所有中国同事新年快乐！祝愿中老友谊源远流长！

技术员伍志光喜悦之情溢于言表：我2020年下半年才来老挝。春节前，我还在为在老挝怎么过年而发愁。今天，项目部不但为我们准备了丰盛的年夜饭，还呈现了一台精彩的晚会，气氛之热烈，年味之浓郁，绝不亚于国内。爸爸妈妈全程看了晚会的网络直播，都非常高兴，他们还通过网络向所有同事拜年呢！

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