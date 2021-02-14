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哥本哈根中国文化中心线上春节文化活动好戏连台

2021年02月14日10:15 | 来源：人民网-国际频道
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人民网哥本哈根2月13日电 （张力）疫情虽然阻挡了人们面对面的沟通，却阻挡不了中丹之间文化交流与共享的渴望。春节期间，哥本哈根中国文化中心通过线上形式为丹麦民众分享了大量丰富多彩的文化旅游节目，设在北京的丹麦文化中心也通过互联网推出了诸如《和丹麦一起画希望》等活动，文化艺术真正成为疫情期间两国民众心间联系的纽带和桥梁。

春节是中华民族最重要的传统节日，也是中华文化的重要载体。自2010年春节开始，“欢乐春节”品牌活动已成为在海外推广中华文化的大舞台和世界人们了解中国的好窗口。该活动所倡导的“欢乐”、“和谐”、“共享”、“祈福”的理念，体现了中华民族的美好愿望，也充分反映出世界各国人民的心声。

按照文化和旅游部统一部署，哥本哈根中国文化中心选用了由文旅部直属单位和各省厅制作的包括“云”演出、“云”展览、微短视频、交互体验、网络直播等内容丰富、形式多样的线上文旅产品，如2021年“欢乐春节”全球活动启动仪式、“寰宇同春”主题虚拟展、“情境冰秀”冰上杂技晚会、木版年画虚拟展、“红梅花开”和“春之序曲”民族室内音乐会等有品质、有特色、有亮点、内容丰富、形式多样的主题线上文化和旅游节目。中心还自己制作了“中国春节习俗”系列介绍，特别值得一提的是作为中心部省合作伙伴的上海市提供了大量独具海派“年”味的春节节目，通过中心网站和Youtube、Facebook、Instagram、Twitter等自媒体平台向丹麦和其他国家民众推出，让他们足不出户就可以感受中国春节的“年”味，借此更好了解春节文化中“阖家团圆”“天人合一”“万象更新”的人文理念，加深了对中国和中国文化的认识，受到广泛好评和欢迎。丹麦著名时政评论家珍·德温女士说，她非常喜欢中心推出的春节节目，既让观众更好地了解中国传统和当代文化，也扩大了中心在当地的影响。许多民众也通过电子邮件和电话表示了对这些节目的喜爱和对中国春节的祝福。

疫情之下，“中国年味”通过线上的形式香飘全球。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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