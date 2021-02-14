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菲律宾举办2021年欢乐春节义卖活动

2021年02月14日09:37 | 来源：人民网-国际频道
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菲律宾新春欢庆日暨欢乐春节义卖活动现场。中国驻菲律宾使馆供图
菲律宾新春欢庆日暨欢乐春节义卖活动现场。中国驻菲律宾使馆供图

人民网曼谷2月13日电 （记者赵益普）据中国驻菲律宾使馆消息，2月12日，中国驻菲律宾使馆和菲律宾SM集团在马尼拉SM Aura商场联合举办新春欢庆日暨欢乐春节义卖活动。此次活动是中国驻菲使馆2021年“欢乐春节”系列项目之一，也是驻菲使馆连续第三年在SM商场举行春节欢庆日活动，义卖活动的所有收入将捐助菲国际义卖基金会用于慈善事业。

中国驻菲律宾大使黄溪连表示，此次义卖活动旨在传递中国春节团圆和谐、欢乐祥和的理念，表达中菲在牛年携手并肩、共迎抗疫胜利的决心和信心，祝福菲律宾国家和人民在新的一年兴旺发达，政通人和。

菲律宾外长洛钦在活动现场用中文向中国人民致以“新年快乐“的祝福。他表示，过去一年菲中守望相助、风雨同舟，传统友谊在携手抗疫中不断得到升华。

除义卖活动外，现场还设有《世界遗产在中国》、《中国春节文化》图片展、中国传统艺术品展以及各种福字窗花等，数百位观众饶有兴致地驻足参观并进行交流。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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