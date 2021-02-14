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弹劾案审理结束 特朗普未被定罪

2021年02月14日09:15 | 来源：新华社
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　　新华社华盛顿2月13日电（记者邓仙来 徐剑梅）美国国会参议院13日就指控前总统特朗普“煽动叛乱”的弹劾条款进行投票。由于赞成票未达到三分之二多数，特朗普未被定罪，弹劾案审理至此结束。

　　当天，作为控方的国会众议院弹劾案“管理人”团队和作为辩方的特朗普律师团队均决定不传召证人，并分别完成总结陈述。随后，作为陪审团的全体参议员对弹劾条款进行投票，表决结果为57票“有罪”、43票“无罪”。尽管7名共和党参议员“倒戈”投出“有罪”票，由于“有罪”票总数未达到给特朗普定罪所需的三分之二多数法定门槛，特朗普被宣判无罪。

　　投票结束后，参议院多数党领袖、民主党人舒默批评参议院未给特朗普定罪是与美国的民主理念对立。舒默说，特朗普“鼓励、指挥并驱使”暴徒于1月6日国会认证总统选举结果时以暴力阻止权力的和平移交，国会骚乱事件将成为特朗普“最终的糟糕遗产”。

　　参议院少数党领袖、共和党人麦康奈尔在发言中说，他在表决中投了“无罪”票，但特朗普无疑在行动上和精神上都对煽动国会骚乱事件负有责任，特朗普在国会骚乱事件前的举动是玩忽职守，冲击国会的暴徒认为他们是按照特朗普的授意采取行动的。

　　特朗普当天在一份声明中指责民主党把美国司法体系当做实施政治报复的工具，迫害异己并打压不同观点。

　　1月6日，大批特朗普的支持者突破警察封锁，强行闯入美国国会大厦，正在举行的2020年美国总统选举结果认证过程被迫中断，混乱和暴力造成5人死亡，多人受伤。1月13日，国会众议院表决通过一项指控特朗普“煽动叛乱”的弹劾条款。国会参议院于2月9日开始审理弹劾案。特朗普是美国首位两度被弹劾的总统，同时也是首位卸任后接受弹劾案审判的总统。

(责编：白宇)

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