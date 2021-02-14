人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

民间交流增进友谊

本报驻尼日利亚记者  姜  宣
2021年02月14日05:35 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　随着一阵紧密的锣鼓声响起，四头欢乐的舞狮奔上舞台，由尼日利亚华星艺术团主办、尼日利亚部分侨团协办的2021年“四海同春·华星闪耀”文艺演出在线上开启，拉开了牛年新春暨中尼建交50周年庆祝活动的序幕。

　　按照尼日利亚新冠肺炎疫情的防控要求，演出以录制形式呈现，通过尼日利亚网络、电视台等渠道播出，为广大华侨华人以及尼日利亚友人送上新春祝福，给疫情中的人们带来欢乐。

　　喜气洋洋的歌舞《过年啦》奔上舞台，浓浓的年味扑面而来；尼日利亚小伙带来歌曲《恭喜发财》，屏幕外也能感受到喜庆氛围；东北秧歌舞《迎春》、川剧传统节目《变脸》、武术表演《精忠报国》、扇子舞《欢聚一堂》、尼日利亚约鲁巴族舞……精彩的节目令人应接不暇，中尼表演者或轮番上阵或同台献艺，各具特色的中尼民族风情交织，传递着两国人民的深厚情谊。

　　“我们和尼日利亚朋友一起训练、演出，表演越来越专业和默契。只有用心与尼日利亚人民交流，才能收获真正的友谊。”华星艺术团团长倪孟晓说，中尼两国建交50年来，越来越多中国人来尼日利亚投资发展，形式多样的民间交流增进了两国友谊。

　　华星艺术团“走进校园”栏目主持人艾博尼认为，演出融合了尼中两国传统文化，因而受到双方民众的热烈欢迎。尼日利亚歌手吉米说：“中国人民勤劳、善良、乐于助人，给予尼日利亚很大帮助，我的音乐创作也因此受到感染。未来我会用更多歌声和作品讲述尼中人民的友好故事。”

　　在节目录制现场，中国侨团向尼日利亚两家盲人孤儿院分别捐赠100万奈拉（约合15万元人民币），向6名尼日利亚学生每人赠予20万奈拉爱心奖学金。一名家长代表感慨地说：“在穷困社区里的孩子，生活和学习上都面临很大挑战，中国侨团的奖学金将帮助他们实现梦想。”

　　多年来，中国侨团春节期间向有困难的尼日利亚社区提供帮助。疫情发生后，尼日利亚中国妇女会和其他侨团捐赠了大量食品和口罩、洗手液等防护用品。尼国家艺术和文化理事会主席奥卢塞贡·伦赛维说：“华侨华人社团通过助学金、奖学金、捐款等形式提供帮助，疫情期间也从未停止，尼日利亚人民对中国朋友充满了感激。”

　　（本报阿布贾2月13日电） 


　　《 人民日报 》（ 2021年02月14日 03 版）
(责编：牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部