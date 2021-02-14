本报驻尼日利亚记者 姜 宣

随着一阵紧密的锣鼓声响起，四头欢乐的舞狮奔上舞台，由尼日利亚华星艺术团主办、尼日利亚部分侨团协办的2021年“四海同春·华星闪耀”文艺演出在线上开启，拉开了牛年新春暨中尼建交50周年庆祝活动的序幕。

按照尼日利亚新冠肺炎疫情的防控要求，演出以录制形式呈现，通过尼日利亚网络、电视台等渠道播出，为广大华侨华人以及尼日利亚友人送上新春祝福，给疫情中的人们带来欢乐。

喜气洋洋的歌舞《过年啦》奔上舞台，浓浓的年味扑面而来；尼日利亚小伙带来歌曲《恭喜发财》，屏幕外也能感受到喜庆氛围；东北秧歌舞《迎春》、川剧传统节目《变脸》、武术表演《精忠报国》、扇子舞《欢聚一堂》、尼日利亚约鲁巴族舞……精彩的节目令人应接不暇，中尼表演者或轮番上阵或同台献艺，各具特色的中尼民族风情交织，传递着两国人民的深厚情谊。

“我们和尼日利亚朋友一起训练、演出，表演越来越专业和默契。只有用心与尼日利亚人民交流，才能收获真正的友谊。”华星艺术团团长倪孟晓说，中尼两国建交50年来，越来越多中国人来尼日利亚投资发展，形式多样的民间交流增进了两国友谊。

华星艺术团“走进校园”栏目主持人艾博尼认为，演出融合了尼中两国传统文化，因而受到双方民众的热烈欢迎。尼日利亚歌手吉米说：“中国人民勤劳、善良、乐于助人，给予尼日利亚很大帮助，我的音乐创作也因此受到感染。未来我会用更多歌声和作品讲述尼中人民的友好故事。”

在节目录制现场，中国侨团向尼日利亚两家盲人孤儿院分别捐赠100万奈拉（约合15万元人民币），向6名尼日利亚学生每人赠予20万奈拉爱心奖学金。一名家长代表感慨地说：“在穷困社区里的孩子，生活和学习上都面临很大挑战，中国侨团的奖学金将帮助他们实现梦想。”

多年来，中国侨团春节期间向有困难的尼日利亚社区提供帮助。疫情发生后，尼日利亚中国妇女会和其他侨团捐赠了大量食品和口罩、洗手液等防护用品。尼国家艺术和文化理事会主席奥卢塞贡·伦赛维说：“华侨华人社团通过助学金、奖学金、捐款等形式提供帮助，疫情期间也从未停止，尼日利亚人民对中国朋友充满了感激。”

（本报阿布贾2月13日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月14日 03 版）

(责编：牛镛)