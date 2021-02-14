本报记者 于 洋

在中国—中东欧国家领导人峰会举行之际，捷克总统泽曼接受中国媒体联合书面采访时表示，中国—中东欧国家合作机制是欧中战略伙伴关系的补充，相信此次中国—中东欧国家领导人峰会将为双方合作带来新机遇。

泽曼表示，近年来，中东欧国家与中国的务实合作取得丰硕成果。过去几年，捷中两国开通了多个直航航班，旅游业蓬勃发展促进了两国人员往来，斯柯达和捷信等捷克企业在中国取得成功，希望更多捷克企业能开拓中国市场。

泽曼说，希望未来中方继续在汽车、金融、农业和食品、航空、医疗等领域向捷克企业和产品开放市场，“捷中合作是互利共赢的，期望双方能够取得更多实实在在的合作成果”。

泽曼强调，他坚决支持全球自由贸易和消除贸易壁垒。“我支持多边主义，只要各方都遵守规则，任何有利于简化全球供应链的平台我们都欢迎，如共建‘一带一路’、中国—中东欧国家合作机制等。我们今天面临的形势需要全世界开展更多交流与合作。”

过去一年，泽曼总统曾多次提到，在新冠肺炎疫情期间，中国在医疗物资供应方面向捷克伸出援手，缓解了捷克医疗物资供应紧张的局面。泽曼说：“我们感谢中国为捷克抗击疫情提供的帮助。事实证明，中国是我们真正的朋友。”

泽曼表示，他一直密切关注中国在新冠疫苗生产方面取得的进展。他表示，“国际合作、信息共享和大规模接种疫苗，将最终帮助我们达成一个共同目标——击败疫情这个我们看不见的敌人”。

《 人民日报 》（ 2021年02月14日 03 版）

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