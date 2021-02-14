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德国伯乐高级文理中学师生——

愿继续为德中交流贡献力量

2021年02月14日05:35 | 来源：人民网－人民日报
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　　国家主席习近平夫人彭丽媛日前亲切致信德国伯乐高级文理中学师生，勉励他们为增进中德人民友谊作出新贡献。师生们12日在接受记者采访时表示，收到来信后他们备受鼓舞、深感荣幸，他们将在新的一年继续努力，为促进德中两国友谊和文化交流贡献自己的力量。

　　这所学校中文合唱团四名同学曾演唱中国歌曲《疫情过后》，歌曲视频在网上获得众多网友点赞。演唱者之一、高二学生尤霍·舒华维茨基（中文名舒泽宇）说，读到彭丽媛教授的来信，他感到荣幸和高兴。他说，他和合唱团的同学希望通过演唱这首歌告诉人们，任何问题都能通过合作、团结和互相帮助寻求解决之道。

　　已从伯乐高级文理中学毕业、目前在大学学习中国经济专业的马克西米利安·克尔格斯（中文名孔浩）也是歌曲演唱者之一，2016年曾到北京交流学习。他说，“很高兴我们演唱的歌曲和心愿能传递给这么多人”。

　　高一学生约瑟菲娜·马丁（中文名马洁菲）说，她非常赞同彭丽媛教授在信中所说，“各国人民携手努力，必将战胜疫情”。

　　正在读高三的安德烈·波尔特诺夫（中文名溥逍遥）说，他和同学们希望用《疫情过后》这首歌表达要团结一致的心愿，传递在疫情面前要坚强、要保持希望的信念。

　　伯乐高级文理中学校长西蒙娜·雷乌恩（中文名何韵妍）表示，很高兴同学们的歌声能在中国获得如此多的认可。她说，学校将继续坚持推进德中文化交流的传统，为增进两国人民相互理解作出贡献，学校为同学们能参与其中感到自豪。

　　伯乐高级文理中学中文合唱团团长张云刚表示，彭丽媛教授信中所说“冰雪终将消融，春天正在路上”让人感动。合唱团2014年成立以来，始终致力于通过歌曲音乐帮助同学们提高中文水平，推动德中文化交流。

　　伯乐高级文理中学位于德国北威州埃森市，是德国最古老的12所公立中学之一，自1994年起开设汉语课程，近年来多次组织师生赴华交流学习。2014年3月，彭丽媛陪同习近平主席对德国进行国事访问期间，曾参观该校并旁听中文课。2016年10月，彭丽媛在北京亲切会见来华游学的该校师生。

　　（新华社柏林2月12日电  记者张毅荣、张远）  


　　《 人民日报 》（ 2021年02月14日 03 版）
(责编：牛镛)

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