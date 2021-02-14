共同开辟中美关系的光明未来，是顺应民意和大势的正确事情，双方理当行动起来

2月11日中国农历除夕上午，国家主席习近平同美国总统拜登通电话。两国元首就中国牛年春节相互拜年，并就双边关系和重大国际及地区问题深入交换意见。当前，中美关系正处于重要关口，两国元首的这次通话向世界释放了积极信号，引起国际社会广泛关注。

今年是中美“乒乓外交”50周年，也是基辛格博士秘密访华50周年。过去半个多世纪，国际关系中一个最重要的事件就是中美关系恢复和发展。“中美合则两利、斗则俱伤，合作是双方唯一正确选择。”习近平主席多次强调的这个道理，也是中美关系发展历程昭示的一条基本经验。由于特朗普政府实行极端错误反华政策，中美关系遭遇两国建交以来前所未有的严重困难，引发国际社会广泛担忧。

伴随新一届美国政府上台，各方普遍期待中美双方尽快找到推动双边关系走出困境、重回正轨的切实路径。美国前总统卡特近日表示坚信美中两国人民要和平不要冲突，呼吁双方放弃零和竞争，找回互信，恢复相互尊重。美中关系全国委员会主席欧伦斯不久前撰文指出，如果特朗普政府采取的对抗性对华政策得以逆转，美国人民将立即受益，双边关系的基调也将得到改善。

当前，两国应该共同努力、相向而行，秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系健康稳定发展，给两国人民带来更多实实在在的利益，为抗击新冠肺炎疫情、促进世界经济复苏和维护地区和平稳定作出应有贡献。需要指出的是，中方致力于同美方发展合作关系，但这种合作，必然是有原则的合作。台湾、涉港、涉疆等问题是中国内政，事关中国主权和领土完整，美方应该尊重中国的核心利益，慎重行事。

如何处理分歧，是中美双方必须回答好的一个课题。为了维护两国民众福祉与世界和平稳定，双方都有必要在有不同看法的问题上，做到相互尊重、平等相待，以建设性方式妥善管控和处理。中美双方应该重新建立各种对话机制，准确了解彼此的政策意图，避免误解误判。在这方面，双方曾经积累了大量经验。美国前财长雅克布·卢近日在公开活动中回忆了亲身参与中美战略与经济对话的经历，强调双方要通过对话协商，在有共同目标的领域找到合作方式，在有意见分歧的领域找到改变和进步的路径。此次中美两国元首通话中，拜登总统也表示，美方愿同中方本着相互尊重的精神，开展坦诚和建设性对话，增进相互理解，避免误解误判。应该说，这样的思路如果能够落到实处，将有助于中美关系尽快回归正轨。

事实早已证明，正确的政治决断，是保证中美关系不脱离正确航向的基本前提。多考虑合作，不蓄意对抗，才是两国之福。作为世界前两大经济体和联合国安理会常任理事国，中美两国在应对各类全球性问题上也存在广阔合作空间。联合国秘书长古特雷斯表示，希望看到中美关系的“重启”。国际社会普遍期待中美合作能为处于动荡变革期的世界注入更多稳定性。

打开机遇之窗，推动中美关系健康稳定发展，可以造福于两国人民和世界各国人民。共同开辟中美关系的光明未来，是顺应民意和大势的正确事情，双方理当行动起来。

《 人民日报 》（ 2021年02月14日 03 版）

(责编：牛镛)