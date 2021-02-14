在中国农历牛年春节来临之际，一些外国政要和国际组织负责人通过各种形式，向中国政府和人民、当地华侨华人送上节日祝福，祝愿中国在新的一年取得更大成就，愿进一步推进同中方在各领域的互利合作。

联合国秘书长古特雷斯通过视频，用中文祝中国人民“春节快乐”，向中国、中国人民及有庆祝春节传统的人们致以最美好的祝福。他说：“牛象征着能量、力量和勇气，这些品质正是当今世界所需要的。”

联合国教科文组织总干事阿祖莱在巴黎向中国人民送上新春祝福。她表示，去年世界经历了前所未有的困境，新冠肺炎疫情提醒人们要及时行动，修补裂痕，提升教育、文化、社会和信息科技水平，促进人与自然和谐共生。

法国总统马克龙在社交媒体上用法文、中文等向庆祝农历新年的人们拜年。马克龙用中文写道：“向所有庆祝农历新年的人们致以我最美好的祝愿，祝愿大家健康、成功、幸福！”

希腊总理米佐塔基斯在视频致辞时表示，值此中国农历新年之际，向友好的中国人民致以最诚挚的祝福。“我相信，新的一年中东欧—中国国家合作将呈现出新的发展势头，这将进一步加强希中两国以及中东欧各国与中国人民之间的友好关系。祝中国和中国人民农历新年快乐！”

日本首相菅义伟通过华文媒体发表春节致辞说，日中关系稳定发展，不仅对日中两国，而且对地区及国际社会也具有极其重要的意义。日方愿与中方一道，继续承担应对地区和国际社会所面临共同课题的责任。

菲律宾总统杜特尔特向中国驻菲律宾大使馆举办的线上新春招待会发来贺信，向中国人民致以新春祝福。他祝愿菲中友好合作不断深化，两国人民的友好情谊进一步加深。

泰国总理巴育通过视频向中国人民以及在泰华侨华人们送上新春祝福。巴育用中文祝愿大家“新春如意”，指出泰国今年首次将春节定为法定假日，春节让泰中两国感受到彼此间的密切情谊。巴育倡议两国人民携手共进，为泰中两国人民的幸福和地区繁荣发展一起努力。

斯里兰卡总理马欣达·拉贾帕克萨通过视频向中国人民拜年。他说，斯中两国的友谊与合作源远流长，在携手抗击疫情的严峻挑战中得到进一步升华。当前世界各国都在接种新冠疫苗，斯里兰卡人民衷心感谢中国为全球提供的帮助。

毛里求斯总理贾格纳特在中国驻毛里求斯大使馆等机构联合举办的春节庆祝活动上送出新春祝福。他感谢华侨华人对当地社会发展和文化多样性作出的杰出贡献，指出毛中双边关系发展势头强劲，在经济、文化等各领域合作成果丰硕，毛里求斯“愿进一步巩固两国关系，推动务实合作再上新台阶”。

巴基斯坦总统阿里夫·阿尔维在伊斯兰堡接受本报记者采访时用中文祝福中国人民“春节快乐、牛年大吉”。他感谢中国政府帮助巴基斯坦抗击疫情，强调巴基斯坦与中国的传统友谊历久弥坚。

塞尔维亚总理布尔纳比奇在迎接第二批50万支中国疫苗时表示，塞方无比感谢中国政府和人民给予塞抗疫斗争的大力支持和帮助，这是伙伴关系和友谊的体现。塞方将继续全面推进塞中关系，不断巩固两国铁杆友谊。中国春节来临之际，祝愿中国人民幸福安康，祝中国在各领域取得更大成就。

爱尔兰总理马丁在出席爱尔兰中国商业协会举办的迎春“云年会”时，向中国人民以及在爱华侨华人祝贺牛年春节，并积极评价两国在抗击新冠肺炎疫情方面的合作，感谢中方协助爱尔兰在华采购防疫物资。马丁表示，爱方赞赏中国统筹疫情防控和经济社会发展取得的成就，中国的抗疫经验对爱尔兰应对疫情很有帮助。爱方愿同中方加强在经贸、农业、食品、教育以及维和、应对气候变化等领域合作。

赤道几内亚副总统曼格在接收中国援助赤道几内亚疫苗现场接受媒体采访时表示，疫情发生以来，中国和赤道几内亚同心抗疫。赤几政府捐助200万美元支持中国，中方向赤几派遣抗疫医疗专家组并捐赠多批抗疫物资。“一次次互助，书写了两国令人难忘的友谊篇章。值此中国农历新年来临之际，祝中国人民新春快乐！”

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃在该机构中国员工春节联欢会上发表新年致辞。她向来自中国以及所有庆祝农历新年的人们表示最热忱的问候。“金牛象征着积极的前景，我们有信心共同战胜新冠肺炎疫情这场全球性危机。”

亚洲相互协作与信任措施会议秘书处执行主任凯拉特·萨雷拜在接受本报记者采访时向中国人民致以春节的问候。萨雷拜表示，祝愿中国持续繁荣，祝愿友好的中国人民万事如意。他指出，中国始终高度重视开展多边外交，衷心感谢中国政府多年来为亚信发展作出的巨大贡献。

联合国开发计划署署长施泰纳通过视频表示，长期以来联合国开发计划署同中国开展了密切合作，中国在减贫领域的成绩极大促进了联合国2030年可持续发展议程的落实。祝福中国在新的一年取得更大成就。

（本报联合国、巴黎、罗马、东京、曼谷、约翰内斯堡、伊斯兰堡、伦敦、华盛顿、努尔苏丹2月13日电 记者李晓宏、刘玲玲、韩硕、叶琦、刘军国、孙广勇、吕强、李滢嫣、丁雪真、许立群、吴乐珺、周翰博）

《 人民日报 》（ 2021年02月14日 03 版）

(责编：牛镛)