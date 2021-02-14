新华社东京2月14日电（记者姜俏梅）日本首相菅义伟14日凌晨在首相官邸表示，日本福岛东部海域13日晚间发生的地震不会引发海啸，相关核设施无异常，目前没有地震造成重大人员伤亡的报告。

日本气象厅14日凌晨将此次地震发生的时间由最初公布的当地时间13日23时08分修正为23时07分，震级由7.1级修正为7.3级，震源深度由60公里修正为55公里。

日本气象厅官员镰谷纪子14日凌晨在记者会上说，此次地震或为2011年“3·11”大地震的余震。近两三天乃至今后一周可能发生强震，她提醒居民注意安全。

据日本媒体报道，地震发生时日本福岛县和宫城县震感强烈，目前两县共有50多人受伤，两处发生火灾。福岛县发生山体滑坡。日本东北、上越、北陆、东海道新干线部分区间因停电暂时停运。

此外，日本多地发生大面积停电和断水，东北地区至少10个火力发电机组暂停发电。东京电力公司说，福岛第一核电站没有报告辐射监测数据变化。宫城县女川核电站的设备没有明显异常，辐射监测数据没有变化。茨城县东海第二核电站和新潟县的柏崎刈羽核电站也没有异常。

目前，日本政府在首相官邸危机管理中心设立官邸对策室，警察厅设立灾害警备本部，福岛县和宫城县成立灾害对策本部。菅义伟指示尽早掌握受灾情况，希望各地密切合作，全力救灾。日本防卫大臣岸信夫已要求自卫队做好灾害应对工作。

2011年3月11日，日本东北部海域发生9.0级地震并引发特大海啸，造成重大人员伤亡。受地震、海啸双重影响，福岛第一核电站大量放射性物质泄漏，导致发生自苏联切尔诺贝利核事故之后最严重的核事故。

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