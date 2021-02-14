新华社罗马2月13日电（记者叶心可 李洁）由马里奥·德拉吉担任总理的新一届意大利政府13日在意总统府宣誓就职。

新内阁由23位部长组成。上届政府的外交部长、内政部长、国防部长和卫生部长留任原职，意大利央行高级副行长达尼埃莱·佛朗哥担任经济和财政部长。

据了解，抗击新冠疫情及推动意大利经济复苏将是新政府面临的首要任务。上届政府已就数字化、生态转型、医疗、基础设施、教育科研等重点领域制定了国家复苏计划草案，拟投入总额超过3000亿欧元，其中2000多亿欧元来自欧盟恢复基金。新内阁将继续完善修改该计划，并于4月提交欧盟委员会批准。

今年1月13日，因不满总理孔特的执政表现，意大利活力党退出执政联盟，执政联盟在议会参议院失去绝对多数地位。1月26日，孔特向总统马塔雷拉递交辞呈。2月3日，马塔雷拉授权德拉吉组建新政府。经过与各党派磋商，德拉吉得到主要政党支持，他于12日晚宣布接受马塔雷拉任命出任总理一职。

德拉吉生于1947年9月，曾任意大利央行行长，于2011年至2019年担任欧洲央行行长。

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