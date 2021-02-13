新华社日内瓦2月12日电（记者刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞12日表示，新冠病毒溯源国际专家组已完成全球病毒溯源中国部分的工作，目前正在撰写总结报告并希望能于下周发表，报告的最终详细版本将于未来几周内公布。

谭德塞在当天的记者会上说，专家们进行了非常重要的科学工作，使人们离了解病毒起源更近了一步。同时他表示，目前所有有关新冠病毒起源的假设都还需要进一步分析和研究。

“专家组的工作让我们更好地了解了新冠疫情大流行早期情况，并确定了需要进一步分析和研究的领域。我们将继续努力获取所需的信息，以回答仍需回答的问题，”谭德塞说。

专家组组长彼得·安巴雷克也在记者会上说:“要真正了解新冠病毒起源，找出最初是何种动物以何种途径将病毒引入人类，还有很长的路要走……但我们已经取得了很多进展。”

世卫组织派出的国际专家组1月14日抵达武汉，与中方专家组成联合专家组，共同开展新冠病毒全球溯源中国部分工作。2月9日，联合专家组在武汉举行的新闻发布会上说，专家组对新冠病毒从自然宿主直接传播和通过冷链食品、中间宿主、实验室等四种引入人类途径的可能性进行了科学评估，认为新冠病毒“比较可能”是经中间宿主引入人类，也“可能”是直接传播或者通过冷链食品引入人类，“极不可能”是通过实验室引入人类。

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