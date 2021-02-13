刘品然

新华社华盛顿2月12日电（记者刘品然）美国国务卿布林肯12日表示，他将于16日撤销上届美国政府把也门胡塞武装列为恐怖组织的认定。

布林肯当天在一份声明中说，美方决定撤销把胡塞武装列为“外国恐怖组织”和“特别认定全球恐怖分子”的认定是基于也门严峻的人道主义形势。他同时表示，胡塞武装的3名领导人仍在美方制裁名单中。美方对该组织的“恶意行为”保持清晰认识，将密切关注胡塞武装及其领导人的行为，并确认其他制裁目标。

美国总统拜登本月4日在其就职后发表的首个外交政策演讲中说，美国将不再支持沙特阿拉伯主导的多国联军在也门的军事行动，包括停止相关军售计划。美方此前为沙特在也门的军事行动提供情报支持。

今年1月10日，时任美国总统特朗普政府宣布，决定将胡塞武装列为“外国恐怖组织”和“特别认定全球恐怖分子”实体。分析人士担心，此举将给国际社会对也门的人道救援行动以及联合国主导的和平进程带来消极影响，进一步延续也门冲突。

2014年，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年，沙特等国对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就多项重要议题达成一致，但停火协议未能持续。多年冲突使也门经济状况持续恶化，引发严重人道主义危机。

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