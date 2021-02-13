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泰国公布疫苗分配计划 朱拉隆功大学宣布关闭至月底

2021年02月13日08:33 | 来源：中国新闻网
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中新社曼谷2月12日电 (记者 王国安)泰国卫生部12日表示，今年内将分两个阶段进行新冠疫苗接种。

卫生部官员说，第一阶段是2月至5月份，共接种200万支来自中国科兴控股生物技术有限公司的疫苗；第二阶段为6月至12月份，总共接种6100万支疫苗。

卫生部公布，由于剂量有限，第一阶段200万剂疫苗分配给疫情相对严重的龙仔厝、曼谷、北榄、暖武里、巴吞他尼等10个府，主要为一线医务人员、关口卫生人员、检疫人员、有慢性疾病和60岁以上人员接种，约接种100万人。

泰国于去年12月中旬出现新一轮疫情，此后迅速蔓延全国大部分地区。

位于曼谷的泰国著名学府朱拉隆功大学自本月5日至今发现20例新冠肺炎确诊病例，该校宣布，自12日起至28日关闭。

该校在公告中说，临时关闭是为了遏制校内疫情，以防止在教职员工和学生中增加新的病例。闭校期间的学习、教学将移至线上进行。

泰国新冠肺炎疫情管理中心当天公布，新增175例确诊病例。迄今，泰国累计确诊病例24279例，其中治愈20210例，死亡80例，仍在院治疗3989例。(完)

(责编：杨光宇)

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