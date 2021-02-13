新华社伊斯兰堡2月12日电（记者刘天 李浩）巴基斯坦负责国家卫生服务的总理特别助理费萨尔·苏丹12日向新华社记者证实，巴药品管理局当天授权紧急使用康希诺公司生产的新冠疫苗。

该款疫苗是中国军事医学研究院和康希诺公司联合研发的腺病毒载体疫苗，此前在巴基斯坦进行了三期临床试验。

苏丹8日在社交媒体上说，这款新冠疫苗在巴基斯坦的三期临床试验中期分析结果显示，单针接种疫苗28天后，对新冠肺炎重症的保护效力为100%，总体保护效力为74.8%，未发生任何与该疫苗相关的严重不良反应。

苏丹还表示，该疫苗在全球范围内的数据为对新冠肺炎重症的保护效力为90.98%，总体保护效力为65.7%。

据了解，这是巴基斯坦授权紧急使用的第二款中国新冠疫苗。此前，巴药品管理局已授权紧急使用中国国药集团新冠疫苗。

目前，中国政府和军队已先后向巴基斯坦援助了一批国药集团新冠疫苗，巴基斯坦随后开始为全国一线医护人员接种由中国援助的疫苗。

巴基斯坦卫生部网站公布的最新数据显示，截至当地时间12日7时，该国过去24小时新增新冠确诊病例1270例，累计确诊560363例，累计死亡12218例，累计治愈518164例。

(责编：杨光宇)