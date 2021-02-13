新华社哈拉雷2月12日电（记者张玉亮）津巴布韦总统姆南加古瓦12日表示，中国政府向津巴布韦捐赠新冠疫苗，为津战胜疫情带来了希望，津政府和人民感谢这一善举。

中国向津巴布韦捐赠的20万剂新冠疫苗将于15日抵津。姆南加古瓦12日在首都哈拉雷的总统府接受新华社记者采访时表示，这批疫苗给正在进行抗疫斗争的津巴布韦政府和人民带来希望，犹如“隧道尽头的光芒”，津政府和人民对这一拯救生命的善举深表感谢。

姆南加古瓦说，这批疫苗可满足10万人、每人2剂的接种需求。津政府计划优先为全国近3万名一线医护人员接种，其余疫苗将用于为老年人和有基础疾病的高危人群接种。

姆南加古瓦表示，中国是首个向津巴布韦捐赠疫苗的国家，这体现了两国牢不可破的友谊。在津巴布韦人民为争取独立而斗争的年代，中国政府和人民就慷慨地提供了大量无私的帮助。多年来，津中两国在政治、经贸、文化等领域合作不断深化。两国未来合作前景非常广阔，希望两国加强在基础设施建设、农业、矿业、医疗卫生等领域的合作力度，欢迎中国企业和个人来津投资兴业。

在中国牛年春节到来之际，姆南加古瓦向全体中国人民拜年。他祝愿包括津中两国人民在内的全球各国人民在牛年身体健康、幸福快乐。

津巴布韦正面临第二波新冠疫情的严重威胁。截至2月11日，该国累计新冠确诊病例34949例，其中死亡病例1382例，治愈病例29630例。为应对疫情，津政府已筹集1亿美元资金，用于采购新冠疫苗，计划为全国60%的人口提供免费接种。

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