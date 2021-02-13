本报驻联合国记者 李晓宏

当地时间2月10日晚，美国纽约地标建筑帝国大厦、世贸中心1号楼、肯尼迪机场信号塔、哥特大桥等共同为中国年亮起红色灯光，庆祝农历新年的到来。

这是帝国大厦连续21年为庆祝中国农历新年亮灯，红色灯光从日落一直亮至凌晨2点，引得当地民众纷纷驻足拍照。帝国大厦当天还以线上方式举行庆祝中国农历新年亮灯仪式。中国驻纽约总领事黄屏和帝国大厦集团董事长安东尼·马尔金出席仪式并致辞。

“牛在中国文化中象征着勤劳、力量和坚毅，衷心希望新的一年为中美人文交流带来更多机遇。”黄屏表示，相信帝国大厦作为美国地标建筑，将在疫情后吸引更多中国游客观光“打卡”。马尔金表示，亮灯是为庆贺帝国大厦与中国人民以及全球华人之间绵绵不断的友好情谊，帝国大厦第五大道大厅橱窗还将举办为期一个月的“欢乐春节”牛年生肖橱窗展。

当地时间11日晚，美国纳斯达克交易所还举行了特别的收市“云敲钟”仪式，庆祝牛年的到来。黄屏在致辞中说，在牛年到来之际，中国已准备好与包括美国在内的全球各国通力合作，共同战胜疫情，推动经济复苏。纳斯达克高级副总裁、亚太区主席鲍勃·麦库伊表示，纳斯达克坚定致力于同中国合作，很荣幸为超过175家中国企业提供在美上市平台，这些企业彰显的创新精神为美中两个伟大国家提供增长动力。

位于纽约时报广场的纳斯达克交易所巨型电子屏对活动进行了全程直播。伴随着倒计时音乐，嘉宾们热烈鼓掌并在线敲响收市钟，也同时敲响迎接农历新年的钟声，将热烈气氛推到顶点。活动前后，大屏幕还滚动播放中国春节文化短片，很多民众久久不愿离去，共同感受中国春节的吉祥喜庆气氛。

中国驻纽约总领事馆11日举办线上庆祝活动，邀请纽约政商学侨等各界人士，共庆中国传统佳节。马萨诸塞州州长贝克、纽约州副州长霍楚、哈佛大学校长巴科、卡内基音乐厅执行总监吉林森等通过视频向中美两国各界朋友和全球华侨华人拜年，并就中美关系及两国人民友谊表达良好祝福。

美国美中关系全国委员会会长欧伦斯在视频致辞中表示，在新的一年里，美中关系全国委员会将发扬“牛”的勤劳、坚韧精神，为美中两国的对话沟通和美中关系的改善继续努力。

（本报纽约2月12日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月13日 03 版）

(责编：牛镛)