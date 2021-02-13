谎言制造者言必称“新闻报道自由”，这是值得警惕的。世界各国均对新闻媒体实施必要监管，中国国家广播电视总局这次对BBC作出处理，合规合法，合情合理

中国国家广播电视总局2月11日通报，经调查，英国广播公司（BBC）世界新闻台涉华报道有关内容严重违反《广播电视管理条例》《境外卫星电视频道落地管理办法》有关规定，违反新闻应当真实、公正的要求，损害中国国家利益，破坏中国民族团结，不符合境外频道在中国境内落地条件，国家广播电视总局不允许BBC世界新闻台继续在中国境内落地，对其新一年度落地申请不予受理。这是中方维护国家利益的正义举措，充分表明中方决不接受假新闻、反对外国媒体借虚假报道攻击抹黑中国的严正立场。

真实性是新闻的生命。但是，BBC涉华报道热衷于编造“世纪谎言”，违背新闻职业道德，充斥严重的双重标准和深刻的意识形态偏见，引起中国人民极大愤慨。比如，在涉新冠肺炎疫情报道中，BBC将疫情与政治挂钩，重新翻炒所谓“隐瞒论”“源头论”“责任论”，还将一段反恐演习视频作为中国防疫部门所谓“暴力执法、侵犯人权”新闻播出。又如，在涉疆问题上，BBC罔顾新疆根本不存在所谓“再教育营”以及新中国成立以来中国妇女解放和发展事业取得空前成就的基本事实，不加查证核实，恶意编造新疆所谓“再教育营”中存在针对妇女的系统性性侵与虐待的虚假新闻。任何一个了解事实与真相的人都会质问：BBC在光天化日之下毫无底线进行造假，严重偏离客观、平衡、公正立场，目的何在？良知何在？

中方此前已多次敦促BBC及其驻京分社认真对待中方严正立场，采取切实措施消除相关报道产生的恶劣影响，就其涉华假新闻向中方作出公开道歉。2月8日，中国驻英国公使视频约见BBC新闻采编部主任，就该台近来频繁在涉疫、涉疆议题上播发不实报道提出严正交涉。然而，BBC不仅一再抵赖制作假新闻的事实，还道貌岸然地为这等行径张目。有网友一针见血地指出：“当有14亿人、全球近20%的人不信任BBC时，BBC还自称是‘世界上最受信任的国际新闻媒体’。是傲慢还是无知？我认为两者皆是。”

谎言制造者言必称“新闻报道自由”，这是值得警惕的。“新闻报道自由”绝不等同于制造谎言的自由，更不能成为西方一些媒体编造假新闻、恶意攻击抹黑他国的借口和挡箭牌。世界各国均对新闻媒体实施必要监管，中国国家广播电视总局这次对BBC作出处理，合规合法，合情合理。

谎言就是谎言，充其量只能蒙蔽一时，在事实与真相面前终将不攻自破。BBC应当自省，摒弃冷战思维，停止编造传播假新闻，停止发表不公正、不客观、不负责任的报道。我们正告BBC，对于任何恶意攻击抹黑中国的行径，中国人民都决不会答应。

《 人民日报 》（ 2021年02月13日 03 版）

(责编：牛镛)