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“巴中友谊有重要示范意义”

——访巴基斯坦总统阿里夫·阿尔维

本报驻巴基斯坦记者 丁雪真
2021年02月13日05:35 | 来源：人民网－人民日报
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　　“在中国共产党的领导下，中国的发展政策连贯一致，这种一致性很好地体现在始终为人民谋幸福方面。”巴基斯坦总统阿里夫·阿尔维近日在位于伊斯兰堡的总统府接受本报记者采访时表示。

　　今年是中国共产党成立100周年，阿尔维对此表示祝贺。“中国共产党的领导是中国经济蓬勃发展的基础。”他说，作为世界上人口最多的国家，中国努力做到为每个人提供值得信赖的医疗和教育服务，这一成就令人赞叹。中国共产党不仅带领中国人民创造了脱贫奇迹，还通过中巴经济走廊等共建“一带一路”项目为世界发展贡献力量。

　　阿尔维说，巴基斯坦如今也在朝着繁荣富强的方向前进，正在许多方面向中国学习。“我们借鉴中国的扶贫经验，加强教育和医疗体系建设，大力发展工业，努力创造更多的就业机会。”

　　阿尔维说，中巴经济走廊早期收获阶段成果丰硕，有效帮助巴基斯坦改善了电力、交通等基础设施。目前正聚焦于产业、农业和社会民生等领域合作，将为巴民众带来大量就业机会。

　　去年3月，阿尔维总统专程访华，表达对中方抗击疫情的坚定支持。他说，他希望用行动向世界传达一个信息，即中国是一个安全的国家，中国应对疫情的方式是正确且有效的。中国及时采取有力有效的疫情防控措施，既保护了本国人民，也为全球公共卫生事业作出贡献。

　　阿尔维对中国政府和人民坚定支持巴基斯坦抗击疫情深表感谢。他表示，中国政府积极提供医疗物资并派出抗疫医疗专家组，近期又紧急提供疫苗援助，中国的支持对巴基斯坦抗击疫情至关重要。

　　今年是中巴建交70周年。阿尔维表示，70年来，巴中友好合作硕果累累。两国在许多国际事务上立场相似，在不同国际组织内紧密合作，在涉及彼此核心利益问题上相互支持。巴中两国是紧密团结的重要伙伴，两国不仅有着共同利益，也在关乎人类发展的重要价值和理念上志同道合。他强调：“巴中友谊有重要示范意义。”

　　“巴中友谊历史悠久，比山高、比海深。两国友谊不仅依托政府间关系而存在，更植根于两国人民间的深厚情谊。”阿尔维表示。

　　（本报伊斯兰堡2月12日电） 


　　《 人民日报 》（ 2021年02月13日 03 版）
(责编：牛镛)

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