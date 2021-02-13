“万民安康辞鼠岁，欢歌笑语迎牛年”。2月11日晚，中央广播电视总台春节联欢晚会在欢歌笑语中为全球观众献上了一场精彩难忘的盛世联欢，引发我驻外人员和海外华侨华人热烈反响。大家认为，今年的春节晚会展示了建党百年光辉历程、脱贫攻坚伟大成就以及疫情防控重大战略成果等，为全球中华儿女奉上了一场情意浓浓、祝福满满的文化盛宴。

中华海外联谊会常务理事、美国盐湖城华助中心理事长乐桃文表示，2021年春节联欢晚会的节目充分展现了中国人民众志成城、迎难而上的韧性与自信，也展现了勠力同心、锐意进取的磅礴力量。节目真真切切地体现了中国人民的获得感与幸福感，彰显了中国人民热爱祖国、热爱和平、热爱生活的精神面貌，鼓舞着中华儿女朝气蓬勃地迈向未来。作为中华民族大家庭的成员，海外中华儿女共享中华文化，同庆中华传统佳节，同为中华民族伟大复兴尽心尽力，同祝祖（籍）国繁荣昌盛、国泰民安。

中国援塞内加尔医疗队队长许文盛对春节晚会节目《非洲歌舞》印象深刻。他说：“这个节目让我们的思绪回到今年年初深入塞内加尔南部地区小渔村义诊的时候，当时当地民众也是用热情奔放的非洲舞蹈欢迎我们的到来。作为中国援非医疗队的成员，我们大家为能够促进中非友好合作、推进‘一带一路’建设贡献力量而感到无比自豪。”

“春节晚会彰显家国情怀，汇聚民心民意，让我们深深地感受到春节的气氛。”在埃及华人华侨协会暨埃及开罗中国和平统一促进会会长付金丽看来，今年的春节晚会是一桌丰盛的“年夜饭”，紧贴时代脉搏，紧跟科技潮流。“万水千山，一脉相承，海内外中华儿女同根同源、心贴着心。相信在中国共产党的坚强领导下，我们的祖（籍）国会越来越强大，各个民族更加团结一心。”

中国援布基纳法索小米种植示范技术援助项目组组长徐国新认为，2021年春节晚会紧跟时代主题、紧扣社会现实、紧贴火热生活，在欢乐吉祥、喜气洋洋的新春氛围中，为全球中华儿女献上强信心、暖人心、筑同心的文化盛宴。今年的春节晚会也是体现科技创新的盛会，因为这次晚会融合了许多前沿科技，给观众带来了巨大的视听震撼。

泰国中华总商会副主席李桂雄表示，中国疫情防控取得成功，经济复苏引领全球，中国经验和中国方案惠及世界，令广大海外华侨华人感到无比自豪。我们海外侨胞要永葆初心、继续奋斗，与祖（籍）国人民一起，共同创造更加灿烂的辉煌！

（本报华盛顿、约翰内斯堡、开罗、曼谷2月12日电 记者李志伟、万宇、周輖、孙广勇）

《 人民日报 》（ 2021年02月13日 03 版）

(责编：牛镛)