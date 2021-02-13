近年来，每逢新春佳节，中国文化和旅游部都在海外举办春节主题文化推广和庆祝活动，与全世界的朋友共贺新春佳节、共享中国文化，共度美好时光。2021年春节，全球防控新冠肺炎疫情的任务仍然艰巨，丰富多彩的“欢乐春节”活动在“云端”上线，将新春的喜庆气氛传递到各个国家，让各国人民感受中国春节文化的魅力。

天涯共此时，同品年夜饭

除夕夜丰盛的团圆饭不但是中国人民的美好记忆，喜欢中国文化和烹饪的国外友人也在通过各种形式分享节日美味。

西班牙首都马德里居民维克多因为对中餐的喜爱与中国文化结缘。往年，他都会参加马德里市政府组织的春节庙会等活动。今年虽然不能现场品尝中国美食，但受到西班牙民众广泛欢迎的“中华美食节”活动继续举行。中国驻西班牙大使馆大厨蒋昊变身美食博主，在线教授春节特色菜肴的制作方法。“通过在线学做美食，我感受到了春节带来的喜庆与温暖氛围。”维克多说，他打算仔细学习几道春节美食的做法，然后亲自下厨给家人露一手。据悉，“云端”还将举办厨艺大赛，像维克多一样的热心观众可以把自己做的菜拍照上传，一比高低。

法国网友莉迪亚·拉欧阿里也是一位美食爱好者，她早早锁定巴黎中国文化中心的“中国味道”春节美食工作坊活动。为扩大系列活动影响，吸引更广泛受众参与，中国文化中心自腊八节起便开始预热宣传，在社交媒体平台先后发布春节习俗讲解、团圆饭介绍等原创内容。“中国味道”春节美食工作坊活动重点介绍各地春节美食和中国饮食。趣味性和互动性十足的活动吸引众多法国民众参与，受到广泛好评。

从1月29日至3月5日，英国天空卫视与中方合作，每天下午在《中国时间》栏目定时播出《行走的餐桌》《天涯厨王》《一城一味》《寻味顺德》等中国美食纪录片。该栏目还将自制两档春节特别节目，介绍春节习俗和节庆文化。喜欢中国美食的观众可以跟随电视节目云游中国。

“足尖”到“指尖”，精彩不间断

伴随着富有中国特色的音乐，轻盈的芭蕾舞演员时而化身洁白的丹顶鹤，时而化身飘逸的敦煌飞天。中央芭蕾舞团将精选的《过年》《鹤魂》《敦煌》《牡丹亭》等极具中国韵味的原创芭蕾舞剧送到线上“欢乐春节”活动，网友在家用指尖轻轻一点，就能畅享剧院体验。

演员们一边踩着冰刀在冰面上流畅滑行，一边做出空翻等高难度动作。虽然隔着屏幕，黑龙江省的《情境冰秀》冰上杂技晚会仍然能让观众们充分感受到欢乐与惊险交织的激动心情。法国网友哈瓦纳·莱说：“冰天雪地的场景搭配春节再合适不过了。”

云合唱《我们》充满希冀，舞蹈《融》寓意开放包容，大提琴重奏《萨拉班德》表达对人类团结的美好期望。来自中美两国多所音乐学院的数百名艺术家演奏中西方经典音乐作品，为“欢乐春节”在美国的系列活动拉开帷幕，也充分展现了两国教育合作成果。

从幽林深山中的“泥土”转化为惊艳千年的璀璨瑰宝，在《听瓷语，观世界》互动体验展上，观众只需点击鼠标，便可通过三维场景交互体验身临其境探访浙江龙泉，了解被列入联合国人类非物质文化遗产代表作名录的龙泉青瓷，还可通过解锁各种任务获得“瓷片”并在线上拼成瓷器，妙趣横生。

丰富多彩的线上活动远远不止这些。动画、影视、虚拟展、艺术晚会、微课堂、工作坊、微视频、线上竞赛……依托远程技术，中国春节文化得以生动、立体地向世界展示。

牛年沾“牛气”，春节喜团圆

在西班牙首都马德里，街头同样弥漫着喜庆温暖的春节氛围。马德里市内的街头电子信息屏、市中心4块巨幕广告屏及重要街道的路灯上，近日都在展示喜迎春节的海报。这是马德里市政府专门设计的中国牛年吉祥物海报。海报以马德里标志性建筑和远郊雪山为背景，主角是一头雄壮有力而又憨态可掬的漫画公牛形象。海报由西班牙著名插画师胡安·卡洛斯·巴斯设计绘制，这是他连续第六年为中国春节设计吉祥物形象。巴斯表示，牛是乐观和力量的象征，希望可以在特殊时期为大家带来欢乐和希望。

自2015年马德里市政府和大区政府加入“欢乐春节”活动以来，马德里春节庆祝活动的规模和影响力不断扩大。春节已经成为马德里市民每年年初的重要节庆之一。马德里市长阿尔梅达表示，庆祝中国农历新年已成为马德里市的传统之一，今年尽管受到疫情影响，但各方共同规划了丰富的线上活动，希望所有人都可以通过这些活动欢度农历新年。他表示：“今年是牛年，牛象征着诚恳勤劳，这正是我们在新的一年中所需要的特质，我相信牛将给我们带来摆脱困境的好运。”

位于伦敦格林尼治区的英国国家海事博物馆今年邀请伦敦华埠商会舞狮队录制春节视频，并将于13日通过网络平台举办春节亲子日活动，讲述馆内中国藏品故事，举办线上中国传统手工课等。该博物馆从2002年开始每年都举办中国春节活动，深受当地民众欢迎。位于剑桥的菲茨威廉博物馆举行了春节家庭日活动，内容包括中国故事会、生肖寻宝、手工制作小牛灯笼等。

“欢乐春节”作为中外文化交流的名片，带着辞旧迎新、团圆和谐的寓意，为各国人民送去祝福。

（本报北京、马德里、巴黎、伦敦、华盛顿2月12日电 记者曲颂、姜波、刘玲玲、许立群、李志伟）

《 人民日报 》（ 2021年02月13日 03 版）

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