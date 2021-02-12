人民网阿布贾2月10日电 （记者姜宣） 10日，中国驻尼日利亚使馆、尼中国文化中心和尼新闻文化部联合举办庆祝中尼建交50周年暨“欢乐春节”启动仪式。驻尼使馆临时代办赵勇、国防武官林伟、文化参赞兼中国文化中心主任李旭大以及尼联邦众议院外事委员会成员麦加里、新闻文化部常秘安颜乌塔库、国家艺术和文化理事会主席伦赛维、中国同学会主席苏莱曼和中外新闻媒体记者等出席。

赵勇说，中尼建交50年来，两国传统友谊历久弥坚，各领域务实合作成果丰硕，双方联合建设的基础设施项目包括公路、港口、机场航站楼等在尼随处可见。两国文化和教育交流日益加深，2019年，尼在华留学生达6800人，在非洲国家中排名第一。中方高度重视中尼战略伙伴关系，愿与尼方一道，弘扬传统友谊，拓展务实合作，让两国人民更多地从快速发展的双边关系中受益。

安颜乌塔库、伦赛维和麦加里在致辞中对尼中建交50年来双边关系的健康发展感到满意，由衷感谢中国政府长期致力于巩固中尼友谊，无私帮助尼经济和社会发展，强调尼中人民亲如手足，尼方愿和中方共同努力，推动中尼合作更上一层楼。

来宾们观看了中国文化中心举办的“中尼并肩抗疫情”摄影大赛获奖作品展。来自尼联邦首都区的演艺团体和设立“中国之角”学校的学生们先后表演了各具特色的文艺节目，开启了中尼共庆中国年的序幕。

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