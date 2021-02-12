人民网马德里2月10日电 （记者陈晓航）2月10日，中国驻西班牙大使馆举行2021年线上新春招待会。吴海涛大使发表热情洋溢的致辞，向全体旅西侨胞、留学生、中资机构人员和西班牙各界友人致以节日的问候和诚挚的祝福。

吴海涛在致辞中表示，2020年是极不平凡的一年。中国人民在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，众志成城、攻坚克难，取得了新冠肺炎疫情防控重大战略成果，交出了一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。率先控制疫情，率先复工复产，率先实现经济增长由负转正。国内生产总值首次突破100万亿元人民币，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。党的十九届五中全会胜利召开，绘制出国家发展的宏伟蓝图，中国进入新发展阶段。

2020年，面对纷繁复杂的国际形势，中西两国患难与共、风雨同舟，全面战略伙伴关系保持健康稳定发展。中西经贸关系经受住了疫情冲击。据中方统计，2020年中西货物贸易额全年超过378亿美元，同比增长6.7%。

吴海涛说，在2020年疫情大考中，大家心系祖国和第二故乡，守望相助、共克时艰。从疫情初期支援国内抗疫，到疫情蔓延时留守当地捐资捐物反哺第二故乡。在这场全球抗疫大战中，旅西侨胞和留学生一直在行动，打满了全场。在西班牙，大家充分发挥团结互助精神，不仅在侨胞间开展救助行动，解决侨胞实际困难，还在当地积极开展对其他族裔的帮扶，捐赠抗疫物品，提供爱心午餐。响应国内“非必要、非紧急、不旅行”号召，舍弃回国与家人团聚的机会，选择就地过年。大家用实际行动诠释了中华民族“舍小家、为大家”的优良传统，展现了中国精神和中国力量。

吴海涛表示，2020年，驻西班牙使馆贯彻落实国内有关精神，坚持“以人民为中心”，心系旅西同胞的安危冷暖，全面动员、火速行动，切实把党和政府对广大侨胞、留学生和中资机构人员的关心关爱转化为具体行动。发放1.9万余份“健康包”。安排2架临时商业航班，接回遇困滞留人员。搭建远程医疗救助网络平台。促请西有关部门重视解决中国公民遇到的各种问题。创新工作方式，努力调配人力，实行“不见面”办证，优化证件服务。在做好防疫工作的前提下，最大限度满足侨胞办证需要。

他表示，2021年，驻西班牙使馆将一如既往秉持“外交为民”理念，努力提供更优质服务，全力做好领事保护与协助，做大家的坚强后盾。

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