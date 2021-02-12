人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

驻埃及使馆举办2021年线上春节招待会

2021年02月12日19:40 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网开罗2月11日电 （记者黄培昭、周輖、景玥）中国驻埃及使馆日前举办2021年线上春节招待会，旅埃华侨华人、中资机构人员、留学生和汉语教师、新闻机构代表等80多人在不同会场线上出席了招待会。招待会气氛欢乐祥和，洋溢着喜庆热烈的浓浓年味。

中国驻埃及大使廖力强向旅埃华侨华人致新春贺词。廖力强指出，2020年对中埃关系是非同寻常的一年。我们在抗疫中淬炼了友谊，在互助中升华了合作，在逆境中放飞了希望。我们一起见证两国全面战略伙伴关系迈上新台阶；见证两国携手抗疫，共克时艰，中埃卫生健康共同体建设越走越实；见证两国疫苗合作佳音不断，造福人民；见证两国务实合作逆风破浪，取得可喜成就；见证两国文化交流从未断线，云课堂、云展览、云美食、云演出、云讲座“五朵云”竞相绽放。这些成绩的取得离不开在埃中资机构、埃及中资企业商会、侨团、学联、在埃留学生、在埃公派中文教师、媒体记者等各界人士的心血和努力。

招待会上播放了中国侨联、中资企业、华侨华人、留学生及汉语教师、央媒代表的新春祝福视频。招待会还为侨胞们精心准备了云端小型音乐会。大家共同欣赏了辽宁交响乐团演奏的《春节序曲》，“唱响埃及”华语歌曲大奖赛优秀参赛者演唱的《最美的期待》以及使馆馆员演唱的《没有共产党就没有新中国》，优美轻快的乐曲和美妙动人的歌声久久回荡，招待会现场不时响起阵阵热烈掌声。

(责编：杨牧、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部