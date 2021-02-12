人民网开罗2月11日电 （记者黄培昭、周輖、景玥）中国驻埃及使馆日前举办2021年线上春节招待会，旅埃华侨华人、中资机构人员、留学生和汉语教师、新闻机构代表等80多人在不同会场线上出席了招待会。招待会气氛欢乐祥和，洋溢着喜庆热烈的浓浓年味。

中国驻埃及大使廖力强向旅埃华侨华人致新春贺词。廖力强指出，2020年对中埃关系是非同寻常的一年。我们在抗疫中淬炼了友谊，在互助中升华了合作，在逆境中放飞了希望。我们一起见证两国全面战略伙伴关系迈上新台阶；见证两国携手抗疫，共克时艰，中埃卫生健康共同体建设越走越实；见证两国疫苗合作佳音不断，造福人民；见证两国务实合作逆风破浪，取得可喜成就；见证两国文化交流从未断线，云课堂、云展览、云美食、云演出、云讲座“五朵云”竞相绽放。这些成绩的取得离不开在埃中资机构、埃及中资企业商会、侨团、学联、在埃留学生、在埃公派中文教师、媒体记者等各界人士的心血和努力。

招待会上播放了中国侨联、中资企业、华侨华人、留学生及汉语教师、央媒代表的新春祝福视频。招待会还为侨胞们精心准备了云端小型音乐会。大家共同欣赏了辽宁交响乐团演奏的《春节序曲》，“唱响埃及”华语歌曲大奖赛优秀参赛者演唱的《最美的期待》以及使馆馆员演唱的《没有共产党就没有新中国》，优美轻快的乐曲和美妙动人的歌声久久回荡，招待会现场不时响起阵阵热烈掌声。

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