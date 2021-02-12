子鼠辞旧岁，金牛迎新春。值此新春佳节之际，我谨代表中国驻蒙古国大使馆向全国人民致以诚挚的节日问候。

2020年是极不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情，在中国共产党的坚强领导下，全国各族人民众志成城、万众一心，取得了抗击疫情的重大战略成果，三大攻坚战取得决定性成就，全面建成小康社会取得伟大历史性成就。同时，我们始终秉持人类命运共同体理念，积极同各国开展国际抗疫合作，源源不断地向各国支援抗疫物资，将疫苗作为全球公共产品向世界提供，充分彰显了负责任大国的担当。

2020年也是中蒙关系不断巩固的一年。一年来，中蒙两国守望相助、携手抗疫。三万只羊的故事书写了一段中蒙友好的佳话。两国密切开展联防联控，加快共建“一带一路”，深化复工复产合作，成功建立“绿色通道”，经贸务实合作取得新的成果。

2021年，我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指导，坚决捍卫国家主权、安全和发展利益，推动构建人类命运共同体，为中蒙全面战略伙伴关系的发展作出新的更大贡献，向中国共产党百年华诞献礼。

最后，祝祖国繁荣昌盛、国泰民安。祝大家新春快乐、吉祥安康、阖家幸福，牛气冲天！

(责编：杨牧、吴成良)