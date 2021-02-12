人民网约翰内斯堡2月10日电 （王江、刘凯阳、李滢嫣）针对近期BBC等西方媒体在涉疆问题上发表的污蔑言论，当地时间10日下午南非执政联盟成员、南非共产党第一副总书记马派拉接受人民网采访，表示坚决反对有关不实污蔑言论，支持中国在涉疆问题上的立场。

马派拉表示，他本人曾去过新疆，亲身感受新疆的美好发展景象。新疆人民热情友好，享有广泛宗教信仰自由，各项合法权益得到有效保护，南非共产党坚定支持中国在涉疆问题上的立场。中国党和政府一直致力于人类社会发展事业，高度重视包括新疆在内的各地区发展，成功带领广大中国人民摆脱贫困，并积极向包括广大第三世界国家在内的国际社会分享治理经验。今年中国共产党将迎来建党100周年，南非共产党对在以习近平同志为核心的党中央领导下，中国经济社会发展取得的显著成就表示衷心祝贺。

马派拉说，南非共产党注意到近期BBC针对新疆问题发表错误言论，他认为所谓“针对女性的系统性性侵和侵害”等纯属污蔑。BBC等西方媒体长期从事反华宣传，恶意扭曲事实，编造不实谎言，误导国际社会。国际社会不应受这些反华虚假宣传的影响，而应正视新疆稳定发展的事实。

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