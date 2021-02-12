音乐会上演奏《我爱你中国》。 中国驻美国大使馆供图

人民网华盛顿2月12日电 （记者李志伟）美国东部时间2月11日晚，中国驻美国大使馆举办2021“欢乐春节”云端交响音乐招待会，将使馆牛年春节系列文化庆祝活动推向高潮。

中国驻美国大使崔天凯在招待会上致辞。崔天凯指出，在中国传统文化中，牛是坚毅、奋斗和奉献的象征，希望大家在新的一年里发扬牛的精神和美德，为两国人民和世界人民的美好未来共同努力。他说，我们不会忘记，新冠肺炎疫情发生以来，中美两国人民相互同情、相互支持。现在疫苗为抗击疫情带来曙光，但抗疫仍然任重道远，相信只要中美和世界各国弘扬科学理性的力量和人道主义精神，勠力同心、携手合作，就一定能够彻底战胜疫情、浴火重生。

崔天凯表示，面对疫情造成的严重经济衰退，世界各国加强宏观经济政策协调，共同抵御经济金融风险势在必行。中国将坚定推进互利共赢的开放战略，坚定支持经济全球化，与美国和世界各国共同努力，为世界经济复苏注入信心和动力。崔大使强调，地球是我们共同的家园。面对公共卫生危机、气候变化等全球性挑战，各国应搁置分歧、勇于担当、团结进取，为推动构建人类命运共同体贡献力量。

崔天凯指出，2021年是中国共产党百年华诞，也是“十四五”规划开局之年，中国将继续深入推进国家治理体系和治理能力现代化，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。中国的发展不仅造福本国人民，也将为世界和平、稳定、繁荣做出更大贡献。2021年也是基辛格博士首次访华和“乒乓外交”50周年。半个世纪以来，中美关系超越意识形态分歧和冷战对抗，取得巨大发展，积极影响了中美两国，也深刻改变了整个世界。在这个辞旧迎新的时刻，我们更应展望未来，携手推动中美关系健康稳定发展。

应邀出席音乐招待会的美中关系全国委员会会长史蒂夫·欧伦斯、美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦也发表致辞。欧伦斯表示，他和委员会同事将在新的一年里发扬牛的精神，为中美两国对话沟通和中美关系改善继续努力。艾伦表示，牛年带来希望与启迪，新的一年充满重新出发的机遇。希望中美人民勇往直前，共同构建一个更加公正、友好和自由的世界。

音乐会上，深圳交响乐团与美国费城交响乐团艺术家联袂呈现了一台精彩纷呈的演出。开场的《春节序曲》喜气洋洋，让其乐融融的春节气氛应声而至。女声独唱《我爱你中国》感人至深，唱出了海内外中华儿女的拳拳之心、炽热之情。世界交响名曲《自新大陆》第二乐章旋律优美绝伦，抒发了对故乡的无限深情。中国交响乐名作《激情燃烧的岁月》主题豪情澎湃、深沉壮阔，颂扬了昂扬向上的中国时代精神。小提琴家宁峰的独奏、中国粤剧名家的演唱、美国男中音独唱和中美日三国音乐家的合奏各具特色、情感真挚、优美动人，既营造了普天同庆、欢乐祥和的节日氛围，也激荡起人类命运休戚与共的情感共鸣。

(责编：张信凤、吴成良)