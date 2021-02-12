新华社东京2月12日电（记者王子江）东京奥组委主席森喜朗12日宣布，由于自己的言论造成了很大的混乱，将从即日起辞去奥组委主席职务。

森喜朗在当天奥组委召开的特别会议上宣布了辞职的声明，他说：“我的不当言论造成了很大的混乱局面，我希望从今天起辞去主席职务。”

日本媒体前一天报道，84岁的日本足坛名宿川渊三郎最有可能接替森喜朗担任奥组委主席职务，川渊三郎本人在接受采访时也同意就任。但反对者立刻出现，指责川渊三郎是森喜朗一手指定的继任者，并且再次让一位高龄者担任奥组委主席，显然是闭门操作。

有报道说，迫于压力的川渊三郎已经否认了接任的可能性。川渊三郎现在是奥运村村长，同时还是东京奥组委评议员会的六名成员之一，排名位居首位，评议员会相当于理事会的上层机构，12日的东京奥组委特别会议就是由理事会和评议员会联合举行的。

83岁的森喜朗自2014年1月东京奥组委成立的第一天起，就开始担任主席，他的辞职对东京奥运会来说可谓是雪上加霜。距奥运会开幕不到五个半月，东京都和附近几个举办奥运会的地区依然处于紧急状态，东京奥组委必须尽快选出一位新的主席稳定大局。

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