人民网东京2月11日电 （孙璐、李沐航）金鼠辞旧岁，金牛报春时。极为不平凡的2020年已经过去，孕育着新希望的2021年已经到来。喜迎牛年新春之际，大部分在日华侨华人因疫情不能回国与家人团聚，但是他们对祖国以及亲人的思念之情不曾有丝毫消减。10日晚，由全日本华侨华人社团联合会、日本华侨华人联合总会·东京华侨总会、日本中华总商会联合主办的在日华侨华人《战疫情 迎新春》视频春节晚会在线上进行直播，借此向伟大祖国、中国驻外机构、中资企业、华侨华人以及日本各界献上新春祝福。

中国驻日本大使孔铉佑通过在线春晚向全体在日华侨华人致新春贺辞。（图片来源：全日本华侨华人联合会微信公众号在线春晚视频截图）

在线春晚上，中国驻日本大使孔铉佑向全体在日华侨华人致以新春贺辞。孔铉佑表示，2020年是极不平凡的一年，面对严峻复杂的国际形势，艰巨繁重的改革发展稳定任务，特别是新冠疫情的严重冲击，中国共产党带领祖国人民众志成城，艰苦奋斗，交出了一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。中华民族的伟大复兴向前迈出了新的一大步。祖国来之不易的成绩也凝聚着海外中华儿女的心血。祖国没有忘记，疫情初期，广大侨胞心怀故土，捐款捐物，为祖国疫情防控在短期内取得决定性胜利所做出的重要贡献。大家的善举令人感动钦佩，充分彰显了海内外中华儿女守望相助、血浓于水的民族情怀。

全日本华侨华人联合会会长贺乃和接受人民网专访。（图片来源：受访者本人提供）

全日本华侨华人联合会（简称“全华联”）会长贺乃和接受人民网专访时表示，疫情之下，全华联希望通过此次线上春晚，给华侨华人及家人带来温馨，增强广大侨民战胜疫情的信心。他介绍，为了献上一场极具“年味儿”的线上春晚，全华联历时半年精心打磨，在多方的共同努力下，最终推出了一场别具匠心且内容丰富的线上迎春晚会。贺乃和说：“过去的一年里，我们在祖国的大力支持下，与日本人民一起同新冠病毒作斗争，取得了宝贵经验。新的一年，我们将以老黄牛的犟劲，脚踏实地，辛勤劳作，使牛年更加辉煌。”

日本著名歌手谷村新司演唱歌曲《星》 （图片来源：全日本华侨华人联合会微信公众号在线春晚视频截图）

旅日歌唱家孟繁杰、刘子真男女声二重唱《我的深情为你守候》 （图片来源：全日本华侨华人联合会微信公众号在线春晚视频截图）

日本松山芭蕾舞团在线送上新春贺辞 （图片来源：全日本华侨华人联合会微信公众号在线春晚视频截图）

据了解，本次线上春晚全部节目均为从各华侨华人社团中甄选出的优秀作品，整台晚会共分三个部分22个节目，内容涵盖交响乐、合唱、中日歌曲、乐器独奏、民族舞蹈、沙画、京剧等，华侨华人新老共庆，共同迎接牛年到来。

东京华乐坊艺术学校舞蹈表演 （图片来源：全日本华侨华人联合会微信公众号在线春晚视频截图）

京剧《忆秦娥·娄山关》 （图片来源：全日本华侨华人联合会微信公众号在线春晚视频截图）

舞蹈《采茶舞》 （图片来源：全日本华侨华人联合会微信公众号在线春晚视频截图）

章佳红二胡演奏 （图片来源：全日本华侨华人联合会微信公众号在线春晚视频截图）

舞蹈《左手指月》 （图片来源：全日本华侨华人联合会微信公众号在线春晚视频截图）

整台线上春晚节目类型丰富，演员有中国著名歌手朱明瑛、日本著名歌手谷村新司、《北国之春》词作者井出博正等中日两国人民熟知的老朋友。精彩的演出让身居海外的华侨华人深深感受到了祖国的关怀、温暖以及中日两国间的深厚友谊。

(责编：张信凤、吴成良)