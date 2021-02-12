人民网旧金山2月10日电 （邓圩、叶颖）当地时间2月10日，中国驻旧金山总领馆举办2021年春节云端庆祝活动，与领区各界人士一道庆祝牛年春节的到来。

中国驻旧金山总领事王东华在云端春晚上致辞，加州财务长马世云、加州州参议员威善高、加州州众议员丁右立、加州州众议员邱信福、知名侨领池洪湖、知名侨领方李邦琴、加州州长商业与经济发展办公室高级顾问凯纳·佩雷拉（Kaina Pereira）、湾区委员会主席兼首席执行官吉姆·旺德曼（Jim Wunderman）、西雅图旅游局总裁兼首席执行官汤姆·诺沃克（Tom Norwalk）等纷纷发来拜年视频。

王东华在致辞中表示，2020年是极不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情和错综复杂的国际国内形势，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民，迎难而上，披荆斩棘，经过艰苦卓绝的努力，取得抗疫斗争重大战略成果，创造了人类同疾病斗争史上又一个英勇壮举。2021年是中国共产党百年华诞，也是中国“十四五”规划开局之年。中国已开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标阔步奋进。

王东华强调，2020年，中美关系经历建交40多年来最严峻局面。美方一些政客固守冷战思维和意识形态偏见，采取一系列干涉中国内政、损害中方利益的错误言行，极力阻挠中美正常交往和互利合作，肆意破坏中美关系，严重损害了两国人民利益。新的一年，中美两国人民都对中美关系寄予新的期待。中美经济依存度高，具有广泛共同利益，两国合则两利、斗则俱伤。

王东华感谢侨胞朋友们在2020年全力支持中国疫情防控，致力于中国统一大业和中美友好。新的一年，总领馆将继续秉持外交为民理念，竭诚为广大侨胞服务，并与大家一道，为增进中美人民友好、促进两国互利合作作出新的贡献。

马世云、威善高、丁右立、邱信福等政要在视频中表达了新春祝福，并表示2020年对很多人来说都是困难的一年，但坚信通过社会各界的努力，疫情最终会过去，人们会恢复正常生活，期待新的一年里经济可以发展得更好。

美国华人执业医师协会、旧金山华星艺术团、微软华人协会等组织在云端春晚表演节目，以歌舞的形式送上新年祝福。

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